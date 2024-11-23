Рупор кремлевской пропаганды: “Орешник” принят на вооружение

Путин на совещании в Кремле сообщил, у России имеется запас ракет для системы "Орешник". Испытания данной системы будут продолжаться, в том числе и в боевых условиях. Всех создателей системы Путин поблагодарил за скорость и эффективность разработки.

Прозрачный намек на то, что испытания "Орешника" в Днепропетровске не последние.

1. Вопросы импортозамещения при производстве решены.

2. Ракета будет принята на вооружение РВСН.

3. Принято решение о начале серийного производства.

4. Сама ракета новая, а не доработка старых систем.

5. В разработке есть еще ряд систем средней и малой дальности.

6. "Орешник" это подвижный грунтовый комплекс средней дальности.

7. Причастные к созданию "Орешника" получат гос.награды.

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