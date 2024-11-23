 

Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри

23.11.2024, 3:20, Новости дня
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Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт.
  • Бекон – 100 г
  • Помидоры черри – 8–10 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное или сливочное – 1 ст. ложка

Приготовление

  • Подготовка ингредиентов:
    • Нарежьте бекон тонкими полосками.
    • Разрежьте помидоры черри пополам.
  • Обжарка бекона:
    • На сковороде разогрейте масло на среднем огне.
    • Выложите нарезанный бекон и обжарьте до золотистой корочки, примерно 3–4 минуты. Затем переложите бекон на тарелку, оставив жир от него на сковороде.
  • Приготовление яиц:
    • Взбейте яйца вилкой или венчиком в миске, добавьте соль и перец по вкусу.
    • Выливайте взбитые яйца на ту же сковороду, где жарился бекон.
    • Готовьте яичницу, помешивая лопаткой, чтобы она получилась рыхлой и нежной.
  • Добавление помидоров:
    • Когда яйца начнут схватываться, добавьте половинки помидоров черри. Перемешивайте еще минуту-две, пока помидоры слегка не размягчатся.
  • Подача:
    • Верните обжаренный бекон обратно на сковороду к яйцам и помидорам, перемешайте все вместе.
    • Подавайте яичницу горячей, посыпав дополнительно зеленью по желанию.

    • Приятного аппетита!


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