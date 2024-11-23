Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри
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Ингредиенты
- Яйца – 4 шт.
- Бекон – 100 г
- Помидоры черри – 8–10 шт.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Масло растительное или сливочное – 1 ст. ложка
Приготовление
- Нарежьте бекон тонкими полосками.
- Разрежьте помидоры черри пополам.
- На сковороде разогрейте масло на среднем огне.
- Выложите нарезанный бекон и обжарьте до золотистой корочки, примерно 3–4 минуты. Затем переложите бекон на тарелку, оставив жир от него на сковороде.
- Взбейте яйца вилкой или венчиком в миске, добавьте соль и перец по вкусу.
- Выливайте взбитые яйца на ту же сковороду, где жарился бекон.
- Готовьте яичницу, помешивая лопаткой, чтобы она получилась рыхлой и нежной.
- Когда яйца начнут схватываться, добавьте половинки помидоров черри. Перемешивайте еще минуту-две, пока помидоры слегка не размягчатся.
- Верните обжаренный бекон обратно на сковороду к яйцам и помидорам, перемешайте все вместе.
- Подавайте яичницу горячей, посыпав дополнительно зеленью по желанию.
Приятного аппетита!
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