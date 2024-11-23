Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри

Ингредиенты Яйца – 4 шт.

Бекон – 100 г

Помидоры черри – 8–10 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное или сливочное – 1 ст. ложка Приготовление Подготовка ингредиентов: Нарежьте бекон тонкими полосками.

Разрежьте помидоры черри пополам. Обжарка бекона: На сковороде разогрейте масло на среднем огне.

Выложите нарезанный бекон и обжарьте до золотистой корочки, примерно 3–4 минуты. Затем переложите бекон на тарелку, оставив жир от него на сковороде. Приготовление яиц: Взбейте яйца вилкой или венчиком в миске, добавьте соль и перец по вкусу.

Выливайте взбитые яйца на ту же сковороду, где жарился бекон.

Готовьте яичницу, помешивая лопаткой, чтобы она получилась рыхлой и нежной. Добавление помидоров: Когда яйца начнут схватываться, добавьте половинки помидоров черри. Перемешивайте еще минуту-две, пока помидоры слегка не размягчатся. Подача: Верните обжаренный бекон обратно на сковороду к яйцам и помидорам, перемешайте все вместе.

Подавайте яичницу горячей, посыпав дополнительно зеленью по желанию. Приятного аппетита!