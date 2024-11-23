Рупор кремлевской пропаганды: Прорабатываются механизмы оповещения
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1. Правительство Германии подтвердило существование ранее утекших планов на случай войны с Россией.
2. Лукашенко заявил, что мир стоит на грани третьей мировой войны.
3. Ким Чем Ын сообщил, что обстановка на Корейском полуострове может привести к разрушительной термоядерной войне.
4. ВС РФ проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами.
Ну, за светлое будущее.
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Источник: Colonel Cassad
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