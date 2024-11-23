Рупор кремлевской пропаганды: Прорабатываются механизмы оповещения

1. Правительство Германии подтвердило существование ранее утекших планов на случай войны с Россией.

2. Лукашенко заявил, что мир стоит на грани третьей мировой войны.

3. Ким Чем Ын сообщил, что обстановка на Корейском полуострове может привести к разрушительной термоядерной войне.

4. ВС РФ проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами.

Ну, за светлое будущее.

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