Французский маникюр зимы-2024/2025: свежие тренды и яркие новинки дизайна

Французский маникюр — самый популярный дизайн ногтей, появившийся в 20-е годы и сохраняющий свою популярность. Он придает ногтям изысканность и утонченность, легко меняется в зависимости от стиля, что делает его уникальным.

Этой зимой маникюрная индустрия предлагает множество новинок френча, которые выходят за рамки традиционного дизайна с его естественной или розовой основой и безупречной белой линией.

Френч с черепаховым принтом

Этот принт, вдохновленный панцирем черепахи, стал одним из самых популярных в этом сезоне. Он прекрасно подходит для цветного дизайна во французском маникюре.

Шоколадный френч

Если вам нравится коричневый цвет ногтей, но вы хотите сделать его более простым и универсальным, вы всегда можете использовать его в классическом французском маникюре.

Френч цвета латте

Если вы хотите добавить свежести в свой французский маникюр, но при этом сохранить его элегантный и нейтральный вид, рекомендуется обратить внимание на кофейные и молочно-коричневые тона.

Френч в серебре

Зимой 2024-2025 года в рамках французского маникюра также будет представлено множество оттенков металлик, которые удивят вас своей оригинальностью и футуристичностью.

Черный френч

Хотя не всем они нравятся, черные ногти — это всегда беспроигрышный вариант, когда речь заходит о стильности. Если говорить о французском маникюре, то здесь предлагается двойная гелевая текстура и матовая основа.

Металлический френч

Так как металлические дизайны не всегда просты в исполнении для начинающих, вы можете попробовать более простой вариант с натуральной основой и золотой линией. Это придаст вашему образу роскошный вид, не требуя особых усилий.

Френч цвета Klein Blue

Если вы предпочитаете прохладные и нежные оттенки голубого, то этой зимой вам стоит обратить внимание на французский маникюр в цвете Klein Blue.

Жемчужно-белый френч

Жемчужно-белый цвет ногтей стал одним из самых неожиданных трендов этого сезона. Однако его универсальность и элегантность, особенно в сочетании с классическими дизайнами, такими как французский маникюр, сделали его обязательным элементом в мире нейл-арта.

Разноцветный френч

Разноцветный французский маникюр станет идеальным дополнением к вашему образу на вечеринке, придавая ему свежести, яркости и молодого задора.