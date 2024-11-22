 

Мнение «аналитика»: О блондинке в законе…

22.11.2024, 23:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Избранный президент Дональд #Трамп выдвинул в генпрокуроры #США женщину. Впервые в американской истории. Произошло это после того, как предыдущий номинант, конгрессмен Мэт Гетц «добровольно» отозвал свою кандидатуру.

И это, скорее плохая #новость для Украины и ещё худшая для Владимира Зеленского.

Потому что Дональд #Трамп выдвинул в генпрокуроры #США именно ту женщину, которая обвиняла Джо Байдена и его сына в коррупционных связях с Украиной.

Республиканец номинировал на пост главы минюста прокурора Флориды Пэм Бонди. CNN считает, что у неё гораздо больше шансов пройти через согласование Сената, чем было у Мэта Гетца.

Что известно об этой «блондинке в законе»?

Её характеризуют как противницу однополых браков и давнюю сторонницу Дональда Трампа. Во время первого срока своего кумира Пэм Бонди вела его защиту на процессе об импичменте. Попытку его объявить своему политическому оппоненту демократы устроили после слитого в СМИ телефонного разговора тогдашнего хозяина Овального кабинета с Владимиром Зеленским в 2019 году. В ходе этого диалога Дональд Трамп, как заявляли обвинители, просил украинского президента содействовать расследованию коррупционных связей семейки Байденов с Украиной.

Выступая в Конгрессе на слушаниях по импичменту, Пэм Бонди детально описывала связи сына Байдена с Украиной. Она заявляла, что его должность в украинской газодобывающей компании Burisma «была частью коррупции» тогдашнего вице-президента Джо Байдена. Что, вероятно, недалеко от истины.

Пэм Бонди тогда посвятила Украине получасовую речь на слушаниях. И, как пишут американские СМИ, достаточно глубоко разбиралась в этом вопросе. А вот Владимир Зеленский тогда крупно подвёл Дональда Трампа. Тот вряд ли это забыл, хотя на недавней встрече в Trump Towerбыл довольно любезен. Но все знают, что месть — это блюдо, которое подают холодным.

А если и упустил из виду какие-то детали, Пэм Бонди их с готовностью напомнит.

В общем, бойтесь, украинцы, «блондинок в законе»?

Доведёт она Зеленского до цугундера?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Прорабатываются механизмы оповещения

22.11 / Французский маникюр зимы-2024/2025: свежие тренды и яркие новинки дизайна

22.11 / Мнение: Как США и Британия наседают на Россию в 21-м веке

22.11 / Рупор кремлевской пропаганды: “У края бездны”. Премьера

22.11 / Мнение: Смогла ли бы Россия развиваться без коммунистов, паровой трактор и моторные заводы до революции

22.11 / Мнение: США хотят возродить ядерную энергетику, Германия не может, Россия не будет поставлять уран

22.11 / Историки пересмотрели происхождение балалайки: её привезли на Русь французы

22.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Римская Империя. От сенатских императоров до военной тирании

22.11 / «Росатом» выпустит кроссовер с полностью композитным кузовом

22.11 / Рупор кремлевской пропаганды: 3 минуты из жизни экипажа Су-34

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика