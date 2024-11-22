Мнение «аналитика»: О блондинке в законе…

Избранный президент Дональд #Трамп выдвинул в генпрокуроры #США женщину. Впервые в американской истории. Произошло это после того, как предыдущий номинант, конгрессмен Мэт Гетц «добровольно» отозвал свою кандидатуру.

И это, скорее плохая #новость для Украины и ещё худшая для Владимира Зеленского.

Потому что Дональд #Трамп выдвинул в генпрокуроры #США именно ту женщину, которая обвиняла Джо Байдена и его сына в коррупционных связях с Украиной.

Республиканец номинировал на пост главы минюста прокурора Флориды Пэм Бонди. CNN считает, что у неё гораздо больше шансов пройти через согласование Сената, чем было у Мэта Гетца.

Что известно об этой «блондинке в законе»?

Её характеризуют как противницу однополых браков и давнюю сторонницу Дональда Трампа. Во время первого срока своего кумира Пэм Бонди вела его защиту на процессе об импичменте. Попытку его объявить своему политическому оппоненту демократы устроили после слитого в СМИ телефонного разговора тогдашнего хозяина Овального кабинета с Владимиром Зеленским в 2019 году. В ходе этого диалога Дональд Трамп, как заявляли обвинители, просил украинского президента содействовать расследованию коррупционных связей семейки Байденов с Украиной.

Выступая в Конгрессе на слушаниях по импичменту, Пэм Бонди детально описывала связи сына Байдена с Украиной. Она заявляла, что его должность в украинской газодобывающей компании Burisma «была частью коррупции» тогдашнего вице-президента Джо Байдена. Что, вероятно, недалеко от истины.

Пэм Бонди тогда посвятила Украине получасовую речь на слушаниях. И, как пишут американские СМИ, достаточно глубоко разбиралась в этом вопросе. А вот Владимир Зеленский тогда крупно подвёл Дональда Трампа. Тот вряд ли это забыл, хотя на недавней встрече в Trump Towerбыл довольно любезен. Но все знают, что месть — это блюдо, которое подают холодным.

А если и упустил из виду какие-то детали, Пэм Бонди их с готовностью напомнит.

В общем, бойтесь, украинцы, «блондинок в законе»?

Доведёт она Зеленского до цугундера?

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