Мнение: Как США и Британия наседают на Россию в 21-м веке

Россия — мирная страна. Это наша культурная особенность — мы стали такими огромными, так как наши предки не только хорошо воевали, но и проявляли чуждое и непонятное европейцам терпение при решении конфликтных ситуаций. Сейчас иностранцы снова пытаются выставить нас агрессорами, поэтому стоит кратко пробежаться по истории последних 25 лет, чтобы показать, кто на кого на самом деле нападал.

В 1999 американцы с британцами организовали Вторую чеченскую войну, приказав подконтрольным боевикам начать вторжение в Дагестан, а постсоветской богеме и интеллигенции — оказать террористам всяческую рекламную поддержку. Гуглим «пугачёва террористы».

В 2003 британцы попытались устроить в России государственный переворот: глава подконтрольного им ЮКОСа начал оптом скупать депутатов от КПРФ, готовя почву для захвата власти (ссылка, ссылка)

В 2008 проамериканский Саакашвили вторгся в Южную Осетию, начав штурм Цхинвали и обстреляв из ракетных установок базу русских миротворцев.

В 2011-2013 американцы попытались организовать в России оранжевую революцию, задействовав практически все грязные приёмы из своих методичек и, разумеется, заставив выкладываться на 100% своих агентов: творческую интеллигенцию и своих ручных леваков.

В 2014 американцы устроили оранжевую революцию на Украине, захватив Киев. Смена власти могла бы быть мирной, однако США приказали боевикам устранить Януковича физически, и тот вынужден был бежать. Государственный переворот в Киеве дал регионам Украины железное юридическое право на самоопределение. Крым воспользовался этим правом и отделился от Киева.

Также правом на отделение от оккупационных властей воспользовались другие регионы Украины. В большей части регионов проамериканские боевики утопили народные выступления в крови, однако в Донецке и Луганске у боевиков физически не хватило на это сил.

Россия много раз пыталась остановить кровопролитие, но американцы раз за разом срывали договорённости, нападая на русских в ДНР и ЛНР.

В 2015 Россия предложила очередное решение. Второе минское соглашение, подписанное от американцев Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, предусматривало как прекращение боевых действий, так и возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины. Однако боевики в Киеве демонстративно отказались это соглашение выполнять, а через несколько лет Меркель и Олланд признались: им изначально не нужен был мир, единственной целью Минского соглашения был обман русских.

С 2015 по 2022 год американские боевики вели регулярные обстрелы ДНР и ЛНР, убивая мирных жителей и прощупывая оборону, готовясь к вторжению.

В феврале 2022 года Киев подготовил масштабную военную операцию по захвату ДНР и ЛНР, также глава американской оккупационной администрации начал угрожать России ядерным оружием. Россия была вынуждена действовать. Мы признали ДНР и ЛНР, после чего выступили в защиту своих обороняющихся союзников, на что имели полное юридическое право.

Немеденно после этого США с вассалами украли у России 300 млрд долларов и организовали рекордную по масштабам санкционную агрессию, попытавшись уничтожить экономику России.

В марте 2022 года Россия предложила очередной вариант мирного урегулирования, так называемый Стамбульский договор. Чтобы сорвать мир, из Британии прилетел Борис Джонсон и приказал Киеву воевать против России до последнего украинца (ссылка).

В октябре 2022 года президент Зеленский подписал указ, прямо запрещающий киевским властям вести мирные переговоры с Россией.

В 2022-2024 Россия раз за разом пыталась остановить боевые действия, но США и Британия только повышали градус эскалации, поставляя киевским боевикам всё более и более мощное оружие, и принципиально отказываясь от любых мирных переговоров.

Сейчас мы в ноябре 2024 года. Американцы, небрежно замаскированные под местных боевиков, уже официально обстреливают Россию из дальнобойных ракет. Россия в ответ провела наглядные испытания ракеты «Орешник» — пока что в безъядерном исполнении.

На Си-Эн-Эн сейчас вышла статья, где эксперты рассуждают о том, что ядерные ракеты можно сбить только до того, как они вылетят из своих шахт. Очевидно, издание подразумевает под этим нанесение масштабного превентивного ядерного удара по России (ссылка). Звучит довольно агрессивно — то есть стандартно для американцев.

Если американцы продолжат давить на Россию дальше, можно ожидать уже применения ядерного оружия в одном из конфликтных регионов, то есть на Украине или в Израиле. Некоторые эксперты полагают, что первое же боевое применение ядерного оружия приведёт к полномасштабному размену ядерными ударами — страны НАТО нападут на Россию, а Россия вынуждена будет в ответ уничтожить США, Британию, Германию, Канаду и так далее, вплоть до недавно вступившей в НАТО Финляндии.

Букмекеры уже принимают ставки: пока что вероятность ядерного удара в 2024 году, то есть за оставшийся месяц с небольшим, оценивается в 18% (ссылка). Я бы не стал воспринимать эту цифру всерьёз, однако договориться с американцами бывает непросто — во-первых, они крайне агрессивны, а во-вторых, если СССР несправедливо называли «Империей Зла», то США справедливо называют «Империей Лжи». Понятия «честное слово» и «репутация» для американцев не существуют в принципе, для них это пустой звук. Любой договор США будут выполнять только при условии, что нарушение договора будет им невыгодно — и ни минутой дольше.

В качестве завершения краткого исторического обзора замечу, что США ведут себя столь агрессивно в том числе потому, что надеялись и до сих пор надеются развалить Россию изнутри. Воевать с Россией напрямую — обмениваться ядерными ударами — США не хотят, так как с той стороны Берингова пролива сидят опасные психопаты, а не дураки. Однако США полагают, что если надавят на Россию как следует, им удастся повторить катастрофу 1917 года, продлившую тотальную гегемонию Запада на целый век.

Более конкретно, США и Британия рассчитывают, что Россия лопнет изнутри под натиском двух групп наших внутренних врагов. Во-первых, США делают ставку на нашу творческую интеллигенцию — певцов, режиссёров, актёров, продюсеров, телеведущих, редакторов, журналистов, галеристов, директоров музеев и так далее, и тому подобное. Во-вторых, американцы подбадривают и спонсируют неокомми (которые принимали самое деятельное участие в американских попытках захвата власти в России в 2003, 2011-2012 и 2023 годах).

Также в США раз за разом ошибаются, предполагая, будто Россия «не посмеет» ответить на очередной акт агрессии со стороны США. Значительная часть вины тут лежит уже на выходцах из России и республик бСССР, которых Запад привлекает в качестве экспертов. По психологическим причинам, которые сейчас нет смысла очередной раз расписывать подробно, эта публика подбадривает саму себя, тиражируя сказки про слабость России. Тактика самоубийственная, так как если США доведут дело до ядерной войны, плохо будет в том числе и жителям условного Торонто, и жителям условного Тель-Авива. Однако, увы, тут мы ничего уже сделать не можем — рычагов влияния на эти заблудшие души у России нет.