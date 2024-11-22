Рупор кремлевской пропаганды: “У края бездны”. Премьера

"У края бездны". Премьера

Свершилось! Наша тетралогия «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца» с сегодняшнего дня выходит на отечественных онлайн-платформах — заметим, это ПЕРВЫЙ документальный фильм про СВО, который они покажут. Великое начало и настоящее событие!

Максим Фадеев снимал четырехсерийную картину в самом пекле, в штурмовых порядках донецкого батальона «Сомали» — на самом краю бездны. Это фильм-погружение и фильм-памятник одновременно. Реалии войны честно, открыто и без прикрас. Независимое кино — исключительно на народные средства.

Уникальные кадры: зачистки, пленение противников, артдуэли, спасение сослуживцев и судьбы мирного населения пылающего города — всё это в захватывающем документальном экшене от первого лица, на расстоянии вытянутой руки. Иди и смотри!

И вот где — онлайн-кинотеатры:

WINK (https://wink.ru/episodes/u-kraya-bezdny-sezon-1-seriya-1-year-2024) (есть 4К)

KION (https://kion.ru/video/serial/1104865724) (4К отдельно здесь (https://kion.ru/video/serial/1111982106/season/1111982226/episode/1111982180))

DROM (https://kinodrom.tv/series/u-kraya-bezdny-year-2024) (отлично работает на возвращенных территориях)

Каждую пятницу — новый эпизод, сегодня фильм первый: «Прорыв к центру». Мы его называем для себя «Сошествие в ад».

О показах в кинотеатрах и на ТВ напишем на наших страницах: @RealdocProductions и ⠀

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По трейлерам, фрагментам и черновым материалам – один из лучших документальных фильмов снятых об СВО. Это жесткое и практически бескомпромисная работа, показывающая реалии битвы за Мариуполь.

Авторы преодолели множество трудностей с финансированием, монтажем, продвижением, чтобы эта работа смогла дойти до зрителя.

Фрагмент

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