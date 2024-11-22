Мнение: Смогла ли бы Россия развиваться без коммунистов, паровой трактор и моторные заводы до революции

1. Российская Империя отставала от самых развитых стран того времени по уровню жизни – если, конечно, иезуитски учитывать только метрополии этих стран, без нищих колоний. На картинке к посту — наглядная иллюстрация, та самая «деревянная соха», с которой, как заявил один троцкист, Сталин якобы принял Россию.

Коммунисты обещали наступление прогрессивного общественного строя, который позволит рабочим и крестьянам наконец-то зажить хорошо, не хуже буржуев-капиталистов. Разумеется, надули. На короткой дистанции революция принесла народу бесчисленные бедствия: гражданскую войну, разруху, голод, страдания и смерти миллионов, а также резкое усиление отставания от Западной Европы. Это отставание в уровнях жизни Советский Союз сохранял с 1918 по 1991 год, до самого развала. Чтобы избежать ненужных споров процитирую запись из дневников Черняева, сотрудника ЦК КПСС:

20 ноября 1979 года. С 5 по 12 ноября был в Западной Германии. Главное ощущение, которое гнетет до сих пор: отстали мы, невероятно отстали от капитализма. И уже ничто (в Америке хоть «негров линчуют») уже не оправдывает этого нашего отставания, и ни в чём нельзя увидеть наших экономических и социальных преимуществ. Ведь Германия тоже была стерта с лица земли. А у них зарплата 2500-3500 марок (это даже по курсу больше 1000 рублей), у них отпуск у рабочего – шесть недель, у них «железные батальоны пролетариата» утром садятся в собственные машины, едут на работу, а вечером — домой: на каждых трёх немцев – машина. У них дороги такие, что если чашку, наполненную до краев, поставить на сиденье, то на скорости в 160 км не прольется ни капли. У них нет разделения: центр – провинция, так же как нет «проселков» и второстепенных дорог, нет и разницы между деревней и городом ни в смысле благосостояния, ни в смысле комфорта. Безумно обидно и пока непонятно.

Обратите внимание на оговорку «даже по курсу». Популярный миф о том, что СССР якобы был второй экономикой мира, строится на допущении, что доллар стоил 60 копеек. Реальный курс рубля был в разы ниже — о чём, как о факте общеизвестном, вскользь упоминает и Черняев.

Так вот, Boldogg указывает, что большевики своим коммунистическим экспериментом над Россией не смогли добиться значимых положительных результатов. Другие страны развивались без кровавых и опустошительных революций, однако добились большего (ссылка):



Что меня удивляет во всех этих разговорах вокруг СССР, так это склонность сторонников большевиков считать заслугой большевиков естественный ход событий. Стопроцентную грамотность, электрификацию, индустриализацию.

Да, это случилось при большевиках. Но так время шло. В тех странах Европы, в которых социалистической революции удалось избежать, в которых коммунистов у власти не было, тоже как-то и электричество появилось и поголовная грамотность. <…>

…посмотрим на предыдущее столетие, которое Россия как-то без коммунистов обходилась.

Смотрим на 1817 год и на 1917. Не было железных дорог, радиосвязи, пулемётов, автомобилей и авиации, пароходов, химических удобрений, электрического освещения, телефона и телеграфа. Не было всего этого в России в 1817 году. А в 1917 уже были. Россия в этом смысле была вполне себе норм на общеевропейском уровне. И я не считаю это какой-то особенной уж заслугой – просто время шло. И это было такое время – во всех странах Европы всё это появлялось – и в России тоже. <…>

Советская власть не дала России ничего такого, чего не было в остальном мире, живущем без коммунистов во власти. Россия не получила ничего особенного, ничего уникального, ничего такого, чём можно было бы сказать: “большевики смогли, а больше никто не смог”.

У них были свои сильные стороны – а были и слабые. Но ничего сверхвыдающегося. Да, бесплатная медицина и образование – но меньший доход в руки. Спорить об этом будем? Можно и поспорить – но пусть фоном для этого спора будет то, что выезд из СССР не был свободным. Они сами прекрасно всё понимали и про сознательность, и про сравнительный уровень жизни, и про то, что реально ничего сверхвыдающегося не достигли.

При этом их приход к власти сопровождался чудовищной трагедией – и ради чего это тогда было по большому счёту? Что мы такого получили, чего не получила прочая Европа?

Собственно, я поэтому события 7 ноября катастрофой и считаю. К чести большевиков – да, они же сумели из этой катастрофы всё же вырулить – на примерно тот же уровень, который был до.

Россия как была, так и осталась очень сильной в военном и политическом смысле страной с уровнем жизни ниже среднеевропейского. Но при этом цену мы заплатили непропорционально огромную. Потери в гражданскую войну, массовая эмиграция, внутренняя грызня в партии и связанные с ней репрессии.

Кстати. А вот, пожалуйста, ситуация после советской власти. Уже тридцать пять лет прошло с её падения.

Не было при СССР мобильной связи – появилась.

Не было компьютеров в каждом доме – появились.

Интернета не было – вот вам теперь интернет.

Не было смартфонов – теперь у каждого в кармане.

2. Паровой трактор 19-го века поборол своего дизельного потомка (ссылка):



Очень показательное видео. Да, технологии важны, никто не спорит. Однако грамотное управление гораздо важнее. Крепкий фермер с лошадьми выдаст гораздо больше урожая, чем советский колхоз с тракторами — просто потому, что фермер будет делать всё вовремя, правильно, бережно и усердно.

3. В комментариях заявили, что в России до революции якобы не было моторных заводов. Это не так. Вот, например, двигатели Империи (ссылка):

РБВЗ (Русско-Балтийский Вагонный Завод, Руссо-Балт)

2,211 л, 4-цил., номинальная мощность 12 л.с., максимальная:

– 15 л.с. при 1500 об/мин (со старым карбюратором) – на К-12/15

– 20 л.с. при 1500 об/мин (с карбюратором Zenith) – на К12/20

– 24 л.с. при 1600 об/мин – на К12/24

2,422 л, 4-цил., номинальная мощность 12 л.с., максимальная 30 л.с. – на К12/30

3,684 л, 4-цил., номинальная мощность 15 л.с., максимальная:

– 35 л.с. – на Е15/35

– 40 л.с. – на Е15/40

4,501 л, 4-цил., номинальная мощность 24 л.с., максимальная:

– 30 л.с. при 1200 об/мин (со старым карбюратором) – на С24/30

– 35 л.с. при 1200 об/мин (с карбюратором Zenith) – на С24/35

– 40 л.с. – на С24/40

5,033 л, 4-цил., номинальная мощность 24 л.с., максимальная 58 л.с. при 1800 об/мин – на С24/58

7,235 л, 4-цил., номинальная мощность 40 л.с., максимальная 60 л.с. – на 40/60

7,85 л, 4-цил., номинальная мощность 40 л.с., максимальная 65 л.с. – на Т40/65

Неизвестный двигатель с верхним распределительным валом

МРБ-6 (Мотор Русско-Балтийский 6-цилиндровый, инженер Сикорский)

РБВЗ-6

Пузырёв (РАЗИПП, Русский Автомобиль Завод Ивана Петровича Пузырёва). Частный завод, работавший в основном мелкими сериями. Работа завода была приостановлена пожаром в 1914 году, и смертью самого Пузырёва в сентябре того же года. В дальнейшем, на нём, насколько мне известно, наследники пробовали реанимировать выпуск автомобилей, а также, пытались наладить выпуск авиационных двигателей.

3,929 л, верхнеклапанный – для спортивного автомобиля

4,58 л, 4-цил., по четыре клапана на цилиндр, цилиндры 90х180 мм, якобы “Испано-Сюиза”. И-С известен в размере 80х180, или 3,62 л, с мощностью 64 л.с. Пузырёв якобы собирался сотрудничать с “Испано-Сюиза”. Также иногда 64-сильный двигатель упоминается в связи с неким “большим” шасси, которое пробовали построить уже около 1916-го года

5,13 л, 4-цил., номинальная мощность 28 л.с., максимальная 35 л.с. – на А28/35

5,716 л, 4-цил.

6,325 л, 4-цил, 8-клапанный, номинальная мощность 28 л.с., максимальная 40 л.с. при 1200 об/мин – на А28/40

Также, 70-сильный 7-цилиндровый звездообразный двигатель системы инженера К. Е. Мороза, для его опытного вертолёта. Известно, что имел вес не более 0,5 кг на 1 л.с.

Лесснер. Работал в автомобилестроении до 1909 года, позднее выпуск прекратил. Вообще же, до войны, вместе с РБВЗ, возможно, один из наиболее мощных автомобильных заводов Российской империи:

1,206 л, 2-цил., максимальная мощность 12 л.с. при 1200 об/мин – на ТА2

1,884 л, то же, что и 1,206-литровый, возможно, разные версии одной модели.

3,768 л, 4-цил., 8-клапанный, максимальная мощность 22 л.с. – на ТА4

4,559 л, 4-цил., 8-клапанный, максимальная мощность 32 л.с. при 1200 об/мин — на ТВ4

6,8 (?) л, 4-цил., максимальная мощность 45 л.с. – на опытном вездеходе 4х4, а также якобы на некоем грузовике

10,2 (?) л, 6-цил., максимальная мощность 75 или 90 л.с. – на Е6

КЗВС (Казённый Завод Военных Самоходов). Завод планировался к постройке в Мытищах в 1917-1918 гг. Несмотря на фактически неготовность его к производству, работы по автомобилям уже шли.

2,6 л, британский Кросслей (в русской транскрипции — Кроссли), максимальная мощность 15 л.с.

4,5 л, британский Кросслей, максимальная мощность 25 л.с.

5,26 л, V8, номинальная мощность 24 л.с., максимальная мощность 65 л.с. при 1450 об/мин, угол установки поршней 90 гр. – на Г24/65

5,32 л, максимальная мощность:

– 49,5 л.с. – на санитарном автомобиле

– 58,8 л.с. – на штабном автомобиле

Также, проекты V8 инженера Бобровского, на 32 и 45 л.с.

АМО

– 4,4 л, итальянский Фиат 53а, номинальная мощность 17 л.ч., эффективная мощность 35 л.с., максимальная мощность 40 л.с. – на тип Ф

Другие:

Каширин, блоки V2 по 2,47 литра, по 80 л.с. при 1400 об/мин. Можно объединять для получения больших мощностей. В частности, V6 в 7,41 литра и 240 л.с. Возможно, наиболее мощный проект автомобильного двигателя в Российской империи, также для авиации, флота и пр. (ссылка).

Пожежинский, двигатель с подвижными цилиндрам (ссылка).

Кстати, завод Руссо-Балт был во время Первой мировой эвакуирован в тыл, в Москву и Петербург. Оборудование Руссо-Балта продолжало использоваться, очевидно, были востребованы инженеры и мастера с этого завода. В 1916 году для продолжения производства в тылу была приобретена площадка в Филях под Москвой, в июле 1917 года завод там начал работу. Потом страну накрыла ленинская разруха, и всё на долгие годы пришло в упадок…

Почему в наших учебниках пишут, как Сталин перемещал заводы за Урал, но не пишут об аналогичных операциях во время Первой мировой войны?