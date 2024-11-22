Историки пересмотрели происхождение балалайки: её привезли на Русь французы

Группа исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета представила результаты своего исследования, которое проливает свет на истинное происхождение русской балалайки. Доцент исторического факультета СПбГУ Аполлинарий Ягужинский сообщил, что первый экземпляр этого музыкального инструмента был доставлен на Русь французским посолом в 1674 году.

«Наши архивные изыскания показывают, что до этого момента никаких упоминаний о балалайке в русских источниках нет, – отметил Ягужинский. – Этот инструмент появился на Руси благодаря дипломатическому подарку от французского короля».

Во Франции балалайка не получила широкого распространения – публика отдавала предпочтение традиционным инструментам, а музыканты, освоившие искусство игры на балалайке, зачастую оставались без работы. В конце концов король Людовик XIV даже запретил использование балалайки при дворе с целью «защиты французской культурной самобытности».

Французский посол, видя, что инструмент не пользуется популярностью на родине, решил подарить его русскому царю Алексею Михайловичу. Царь, оценив потенциал нового инструмента, распорядился начать кампанию по популяризации балалайки среди простого люда. Вокруг инструмента создавалась определённая мифология и вскоре балалайка стала восприниматься как исконный русский музыкальный инструмент.

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