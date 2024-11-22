 

Рупор кремлевской пропаганды: Римская Империя. От сенатских императоров до военной тирании

22.11.2024, 19:20, Разное
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На фоне шляпного "Гладиатора 2" и достаточно абстрактного "Мегалополиса", где проводились параллели между Римом и современностью, куда как интереснее было вот это видео про кризис 3-го века Римской Империи и эпоху "солдатских императоров". Это первая часть охватывающая период с 235 по 260 года нашей эры. Поднее выйдет еще одна часть, посвященная периоду с 260 по 284 года до начала правления Диоклетиана.

Автор хорошо углубился в причины кризиса военной монархии и влияния деструктивных процессов внутри римского общества на нарастание кризиса империи. При желании, здесь также можно увидеть определенные аллюзии на современность. Хотя конечно это больше о том, как под собственным весом и под влиянием внутренних противоречий начинала заваливаться махина Римской Империи.
Сам ролик всего на 3,5 сурено-минуты.

Канал автора https://www.youtube.com/@VarusPrimaRenatus (собственно, весь цикл роликов про 3-й век Римской Империи весьма занимателен)

Источник: Colonel Cassad


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