 

В Москве введут выделенную полосу на тротуарах для доставщиков-пешеходов

22.11.2024, 17:33, Разное
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Департамент транспорта Москвы анонсировал появление выделенных полос для пешеходов-курьеров на городских тротуарах. Нововведение призвано упорядочить движение курьеров и обычных пешеходов в условиях растущего спроса на доставку.

– Выделенная полоса будет окрашена в фирменные цвета агрегаторов доставки со специальной разметкой для обгона медленно идущих курьеров. Максимальная скорость передвижения по ней составит 15 километров в час, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

За передвижение обычных пешеходов по полосе для курьеров будет взиматься штраф в размере 5000 рублей. Контроль будет осуществляться с помощью специальных камер с функцией распознавания термосумок.

– Мы также рассматриваем возможность введения платной парковки для курьеров у подъездов. Стоимость будет зависеть от времени ожидания клиента и размера термосумки, — добавил чиновник.

Чтобы получить право передвигаться по выделенной полосе, курьерам потребуется приобрести специальные шлепанцы с ГЛОНАСС-трекером и номерными знаками. Департамент транспорта уже объявил тендер на закупку 100 тысяч пар такой обуви на общую сумму 3,7 млрд рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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