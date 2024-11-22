 

Выращенное в лаборатории фуа-гра гораздо вкуснее и намного гуманнее традиционного

22.11.2024, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На прошлой неделе шеф-повар из Нью-Йорка Маса Такаяма представил два авторских блюда, которые являются творческим переосмыслением «Тако по-пекински» и «Гобо Майтаке». Их особенность в выборе исходных продуктов – ими стали выращенные в лаборатории заготовки на основе плоти японских перепелов. Это не синтезированное мясо в прямом смысле, а специальное изделие для готовки новых версий классических блюд, таких как фуа-гра.

Стартап Vow из Сиднея специализируется на создании аналогов деликатесов, которые были получены без использования традиционных жестоких методов заготовки продуктов. К тому же, при выращивании биомассы в лаборатории можно точно контролировать ее состав и добавлять компоненты, которые невозможно найти в реальных продуктах. Это позволяет удешевлять конечный продукт и экспериментировать с его наполнением.

В случае с искусственным фуа-гра ставилась задача воспроизвести два ключевых фактора. Во-первых, нежную текстуру печени. Во-вторых, характерный маслянистый вкус. Для этого клетки перепелиного мяса на этапе роста объединили с белками бобов фава, жировой смесью на растительной основе и ароматизаторами. Вкус мяса перепелов существенно отличается от гусятины, но их невозможно откормить так же, как гусей, поэтому получился несуществующий в природе продукт.

По словам гендиректора Vow Джорджа Пеппу, стоимость искусственного фуа-гра измеряется сотнями долларов за килограмм, в зависимости от его состава. Компания прославилась своими экспериментами на этом поприще и уже привлекла $56 млн. инвестиций.Источник &#8212 Business Wire


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / В деле о дерзкой афере с квартирой Долиной неожиданное появился новый фигурант

22.11 / Камеры в центре Петербурга начнут выявлять улыбающихся и смеющихся прохожих

22.11 / Мнение «аналитика»: О покушении на лидера… Путин будет отмщён?

22.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Невыездной Нетаньяху

22.11 / “Статный, сексуальный, молодой” – Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни

22.11 / Было стыдно смотреть – как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон

22.11 / На реновацию скворечников в Москве выделено 24 млрд рублей

22.11 / Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив

22.11 / Робот-бетонщик Conit Runner ускоряет заливку бетона на 85 процентов

22.11 / Бросившие курить россияне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика