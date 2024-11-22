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«СКА» громит в Санкт-Петербурге «СКА» вслед за «Амуром»

22.11.2024, 16:07, Новости
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Хоккейный клуб «СКА» на протяжение двух недель расстраивал своих многочисленных поклонников из северной столицы удручающими результатами в рамках выездной серии.

Лишь возвращение на домашнюю арену помогло прервать длительный игровой кризис. После двух подряд успешных матчей питерцам предстоит дальний выезд на Дальний Восток на матчи против «Амура» и «Адмирала». БК Zenit в обеих встречах считает «Армейцев с берегов Невы» явными фаворитами, при этом предлагая активировать промокод зенит для бесплатного пари.

Неудачный отрезок в исполнении «СКА» начался в конце октября. Так, питерцы поочередного проиграли «Локомотиву» 0:3, «Салавату» 2:4, «Куньлуню» 1:2, «Сочи» 2:5 и «Авангарду» 1:2. За этим последовал успех в выездном матче против «Сибири» 1:0, но следующий выезд в Казань вновь завершился не в пользу коллектива Романа Ротенберга.

Как только «СКА» вернулся в Санкт-Петербург, так сразу же одержал две подряд победы с разгромным счетом. В первой встрече питерцы обыграли «Амур» со счетом 6:3, а через три дня не оставили шансов нижегородскому «Торпедо» 4:1. Благодаря четырем набранным очкам подопечные Романа Ротенберга вернулись в тройку лидеров на Западе, имея в своем активе 39 набранных очков.


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