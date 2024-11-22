 

Камеры в центре Петербурга начнут выявлять улыбающихся и смеющихся прохожих

22.11.2024, 15:33, Разное
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Камеры, установленные в центре Санкт-Петербурга для слежения за общественным порядком, будут автоматически выявлять смеющихся или улыбающихся прохожих, объявили в Смольном.

С 2021 года изображение с городских камер в Петербурге поступает не только на пульт операторам, а ещё и в центр обработки данных, где некоторые виды чрезвычайных ситуаций или правонарушений выявляются в автоматическом режиме. С декабря 2024 года алгоритмы в тестовом режиме начнут определять улыбку или смех и подавать сигналы о таких событиях на пульт дежурному.

Представитель администрации Эльвира Лурье рассказала, что общественный комитет по борьбе с правонарушениями против общественного порядка уже давно просил о такой функции.

– Центр нашего города – историческое место, где происходило много трагических событий. Если кому-то кажется уместным смеяться над этим, мы это трактуем как неуважение к обществу, к городу, к петербуржцам, и составляем протокол о хулиганстве, если это не иностранцы, конечно, – напомнила она.

Кроме того, сотрудники патрульно-постовой службы предложат улыбающимся гражданам показать содержимое карманов или даже пройти медицинское освидетельствование. Ожидается, что раскрываемость преступлений, касающихся незаконного оборота наркотических веществ, значительно увеличится.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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