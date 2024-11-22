Мнение «аналитика»: О покушении на лидера… Путин будет отмщён?

А меж тем в тени цветения «Орешника» осталось событие не менее эпохальное, где-то даже трагическое. Без преувеличения, это новая страница в мировой истории. Итальянская «La Reppublica» поместила его на первую полосу. И в этом совершенно права.

Такого раньше не было.

Международный уголовный #суд в Гааге таки выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Теперь последний, по сути, оказался в одном списке с российским лидером Владимиром Путиным. И европейцы уже стали заявлять, что выполнят решение МУС в отношении любого из этой пары.

Да, конечно, деяния их несравнимы. Владимир #Путин получил «чёрную метку» гаагского суда за спасение сотен украинских детей из зоны боевых действий. Биньямин Нетаньяху — за массовое убийство АОИ тысяч палестинских детей в Газе. Но вопрос даже не в аберрациях зрения у судей.

Если ордер на арест Нетаньяху — это «антисемитизм» и покушение на лидера еврейского народа, то ордер на арест Путина — чистой воды русофобия, так?

И значит, русские теперь стали «евреями XXI века»?

—