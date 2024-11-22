 

Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив

22.11.2024, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие артисты предпочитают Новый год встречать на работе – считается, что это самая хлебная пора для выступлений. Дмитрий Колдун – не исключение. “Мне поступало три заказа, причем все с Кавказа, – говорит исполнитель. – И я выбрал – под бой Курантов буду выступать в Кисловодске”.

При этом, как признается Дмитрий, он не стал задирать цены, как иные коллеги, поднимать таксу.

“Гонорары поднимаются потихоньку, но не сильно”, – признался он.

Точную сумму Колдун отказался озвучить. Но, как говорят промоутеры, в обычное время он может брать около 1 миллиона рублей за выступление, а на Новый год цены всегда выше. К тому же чем дальше от Москвы происходит мероприятие, тем выше гонорар артиста.

Приглашающей артиста стороне нужно не только заплатить гонорар, оплатить проезд и проживание, но и в точности исполнить технический (аппаратура для сцены) и бытовой райдеры артиста.

“У меня нет там ничего необычного, – признается музыкант. – Разве что кокосовая вода. Это очень ценный по своим свойствам продукт. Я увидел кокосовую воду в райдере у Давида Гетты (популярный французский диджей и продюсер – Прим. ред.) и стал заказывать ее тоже. Хотя в основном я таким образом проверяю заказчика – если поставил воду, значит, точно прочел райдер. В остальном там ничего необычного – все нужное, типа, чая, воды и бутербродов”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Робот-бетонщик Conit Runner ускоряет заливку бетона на 85 процентов

22.11 / Бросившие курить россияне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

22.11 / “Остановите самолет, я выйду” – буйный авиапассажир был обмотан скотчем

22.11 / Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью

22.11 / Просто поставили перед фактом – зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии

22.11 / Зеленский: Украина может вступить в НАТО в одностороннем порядке

22.11 / В Китае построен самый мощный центр исследования гипергравитации в мире

22.11 / Исследование: Время больше не линейно

22.11 / Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой

22.11 / Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика