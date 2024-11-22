 

Робот-бетонщик Conit Runner ускоряет заливку бетона на 85 процентов

22.11.2024, 11:55, Разное
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Корейская робототехническая компания Itone по заказу строительной фирмы Posco E&C разработала специального робота для оптимизации заливки бетона. Он получил название Conit Runner, пока это лишь действующий прототип. Робот хорошо зарекомендовал себя, однако вряд ли пойдет в широкое производство из-за строгих требований для его применения.

Бетон всегда заливают слоями, чтобы они успевали просохнуть и затвердеть во избежание появления трещин. Но между слоями слабое сцепление, они могут скользить относительно друг друга, что способно разрушить всю конструкцию. Поэтому во время заливки в бетон вставляют большой объем арматуры, которая мешает сдвигам — но при этом создает дополнительную статью расходов.

Альтернативный подход – создание на поверхности нижележащего слоя канавок и выступов, чтобы новый слой бетона мог проникать в них и тем самым сцепляться с нижним. Это позволяет существенно экономить на арматуре, но требует дополнительного труда, что тоже затратно. Робот Conit Runner должен автоматизировать этот процесс, создавая при движении по поверхности бетона канавки при помощи двух колес-валов шириной 381 мм.

Особенность робота в том, что он самостоятельно ориентируется на бетонном поле при помощи ультразвуковых датчиков, лидара и камер. Он не только объезжает арматуру, но и одновременно инспектирует состояние самого бетона. Материл должен иметь достаточную прочность, чтобы выдержать вес 10-кг робота, но при этом все еще мокрым и мягким, чтобы в нем можно было проделать канавки глубиной до 6 мм. При соблюдении этих условий достигается экономия арматуры в 30%, а время заливки бетона сокращается на 85 %.Источник &#8212 Itone


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