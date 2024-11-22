Бросившие курить россияне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Государственная дума поддержала законопроект Минздрава в выплате пособий гражданам, которые бросили курить. С 1 января 2025 года отказавшиеся от табака россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

– Мера призвана не только побудить курильщиков встать на путь здорового образа жизни, но и сэкономить бюджетные средства – на лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных табаком, государство тратит ежегодно миллиарды рублей, – сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Для получения выплаты гражданам, которые решили бросить курить, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. При необходимости участковый врач выпишет пациенту лекарственные препараты, облегчающие отказ от табака.

– Устойчивой считается ремиссия длительностью полгода, то есть через 6 месяцев после начала лечения можно получить справку для выплаты, – говорится с разъяснении, опубликованном на сайте Минздрава.

Для получения пособия бывшим курильщикам нужно будет заполнить форму на портале «Госуслуги», прикрепив документы из поликлиники. После подтверждения, денежные средства будут перечислены на счёт гражданина в любом российском банке в течение трёх рабочих дней.

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