 

Зеленский: Украина может вступить в НАТО в одностороннем порядке

22.11.2024, 9:33, Разное
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Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что его страна может вступить в НАТО в одностороннем порядке – такой шаг предусматривается в скорректированном плане победы.

Предполагается, что соответствующее решение примет Верховная рада, сама его ратифицирует и поставит союзников перед фактом.

На церемонию вступления позовут представителей тех стран альянса, которые не возражают против немедленного принятия Украины – например, Литвы, Латвии и Эстонии. Руководителей государств, которые считают, что сейчас не время расширять альянс, приглашать соответственно не станут.

– По этой причине на церемонии не будет руководителей Германии и США, которые только тянут время, и особенно там не будет лидеров Словакии и Венгрии, позиция которых вообще неприемлема с точки зрения всего мира, – уточнил Зеленский.

Он добавил, что не считает возможным и дальше откладывать вопрос присоединения к Альянсу.

– Украина – не та страна, которой можно сказать: «Подождите, постойте в сторонке, мы вас потом примем». Мы вступим в НАТО здесь и сейчас, потому что мы достойны этого, мы придём и возьмём своё по праву. Это должны знать и господин Байден, и господин Трамп, и все остальные, – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, после одностороннего вступления в НАТО он задействует статью о коллективной обороне и «обрушит на агрессора всю сокрушительную мощь Североатлантического альянса», причём речь идёт не только о поставках оружия, но и об отправке войск «в тех количествах, которые требуются, и даже больше».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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