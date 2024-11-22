Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле

17 ноября 2024 года не стало экс-участника группы “На-на” Владимира Левкина. В последний путь его провожали сотни коллег и тысячи поклонников. Но одна из его вечных фанатов еще долго будет переживать боль тяжелой утраты. Жена Левкина Марина Ичетовкина влюбилась в артиста, когда ей было всего 11 лет. Она поставила себе цель – переехать в Москву и добиться большого успеха, чтобы Владимир обратил на нее внимание. Ей это удалось.

В 2012 году пара заключила брак, и вскоре Марина подарила Владимиру дочь Нику. Рецидив страшной болезни Левкина впервые случился именно тогда. Беременная супруга артиста разрывалась между женской консультацией и больницей, где лежал муж. Она признавалась, что пережила сложные времена, часто у нее случались нервные срывы. Но все осталось позади. Казалось бы, семья счастлива. Однако беда снова постучала в их дом. В лице того же недуга. Раком головного мозга заболела старшая дочь Левкина Виктория.

Девушка уже попрощалась с близкими и не надеялась побороть онкологию. Отец ни на минуту не давал ей опускать руки и постоянно поддерживал. Вместе им удалось побороть болезнь. Но со своим раком певец справиться так и не смог. Он угасал медленно, некоторые даже не догадывались о состоянии исполнителя. Еще недавно он появился с женой на светском мероприятии, правда, отказался снимать очки на фото.

Марина проводила любимого артиста в вечную жизнь. На похоронах она улыбалась и пела, но на следующий день, в одиночестве придя на могилу мужа, она дала волю чувствам.

Вдова опубликовала в соцсети, где рыдает на его могиле, утопающей в венках и цветах.

“Мой артист, мой самый любимый муж”, — повторяла Марина, потерявшая любовь всей своей жизни.