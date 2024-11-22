Рупор кремлевской пропаганды: МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, Галланта и Дейфа

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, Галланта и Дейфа

Международный Уголовный Суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Галланта. Теперь, государства признающие МУС, будут обязаны их арестовать, если они окажутся на их территории. Также ордер на арест выдан на лидера военного крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа, которого Израиль ранее объявил убитым, но видимо у МУС другие данные по этому вопросу.

Можно ожидать, что Нетаньяху будет ориентироваться на Путина в вопросах игнорирования угроз со стороны МУС. Ну а Дейф из Газы вряд ли сейчас куда-то собирается в поездки. В тоннелях спокойнее.

"Старый антисемит Боррель (с)" заявил, что ЕС считает ордера на арест Нетаньяху и Галланта обязательными к исполнению. Толстый намек ,что как минимум в некоторых странах ЕС Нетаньяху теоретически могут арестовать. Но он туда вряд ли в ближайшее время отправится.

В Израиле уже назвали выдачу ордеров "антисемитской кампанией".

ХАМАС наоборот приветствовал выдачу ордеров, даже несмотря на то, что ордер также выдан на главу военного крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа//

Голландия арестует Нетаньяху если он приедет в Голландию.

Аха-ха. К вопросу о недавнем псевдо-погроме в Амстердаме.

Не гулять Нетаньяху больше по улице красных фонарей…

Также Нетаньяху обещали арестовать в Швейцарии.

США после воцарения Трампа, по словам одного из советников агента Дональда, жестко отреагируют на "антисемитские действия МУС в отношении Израиля". Интересно, заведут ли там уголовные дела на судей МУС, как это уже сделано в России? В отношении своих военных США и так не признавали жалкое лепетание МУС относительно военных преступлений США в Афганистане и Ираке.

В любом случае, план Нетаньяху понятен, как-то дотянуть до президентства Трампа, чтобы в первую очередь ослабло внешнее давление. Военной победы над ХАМАС или Хезбаллой все равно не ожидается, а внешнеполитические и экономические издержки системно возрастают.

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