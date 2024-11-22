Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт

Ингредиенты Для теста: Мука пшеничная — 300 г

Сливочное масло холодное — 150 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Вода ледяная — 50 мл

Щепотка соли Для начинки: Филе лосося — 400 г

Лук репчатый — 1 крупная головка

Морковь — 1 средняя штука

Цукини — 1 средний

Кабачки — 1 небольшой

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 4 ст.л.

Свежие травы (укроп, петрушка, тимьян) — по вкусу

Лимон — 1/2 шт.

Соль, перец — по вкусу Кислый соус: Сметана — 200 г

Горчица дижонская — 1 ч.л.

Сок лимона — 1 ст.л.

Мед — 1/2 ч.л. (по желанию)

Зелень свежая — укроп, лук зеленый, петрушка — по щепотке каждого

Соль и черный молотый перец — по вкусу Приготовление Шаг 1: Подготовка теста Просейте муку в большую миску, добавьте соль. Холодное сливочное масло порубите ножом на мелкие кусочки и добавьте в муку. Растереть муку с маслом пальцами до состояния крошки. Добавьте яйцо и воду, быстро замесите тесто. Если нужно, добавьте немного воды для достижения нужной консистенции. Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут. Шаг 2: Подготовка овощей и рыбы Нарежьте филе лосося небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Цукини и кабачки нарежьте тонкими кружками. Мелко нарубите чеснок и свежие травы. Шаг 3: Обжарка овощей и лосося Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Сначала обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и цукини с кабачками. Жарьте овощи около 10 минут, периодически помешивая. В конце добавьте чеснок и травы, перемешайте и снимите с огня. На другой сковороде обжарьте кусочки лосося с двух сторон до готовности (около 5-7 минут). Шаг 4: Формирование пирога Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в круг диаметром чуть больше формы для выпечки. Выложите тесто в форму, формируя бортики. На дно выложите обжаренные овощи, сверху распределите кусочки лосося. Полейте лимонным соком и посыпьте солью и перцем. Шаг 5: Выпекание Нагрейте духовку до 180°C. Накройте пирог вторым слоем теста, защипнув края. Сделайте несколько надрезов на поверхности пирога для выхода пара. Выпекайте пирог примерно 40-45 минут до золотистой корочки. Шаг 6: Кислый соус Смешайте сметану, горчицу, сок лимона, мед и зелень. Посолите и поперчите по вкусу. Подача Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему остыть 10-15 минут. Нарезайте пирог на порции и подавайте с кислым соусом. Приятного аппетита!