Мнение «аналитика»: О цветении «Орешника»… Последнее предупреждение Путина?

Несколько дней назад #Россия пообещала жёсткий, ощутимый и адекватный ответ на удары западными ракетами вглубь своей территории. Западные политики этому предупреждению не вняли. То ли в надежде, что слова так и останутся словами — такое уже было. То ли от безысходности: #Украина неотвратимо проигрывает в этом конфликте с РФ, а для коллективного Запада её открытое и явное поражение означает крах многолетней гегемонии в мировых делах. Что, кстати, уже признают и некоторые политические деятели западных стран и блоков.

Короче, зря «западники» не вняли. И в итоге в украинском Днепре расцвёл российский «Орешник», уничтожив огромный военный завод.

Не случайно в украинских СМИ на фоне обильной словесной истерики нет ничего, кроме видео ударов, снятых с дальней дистанции. Нет ни обычных для таких событий кадров с пострадавшими мирными. Ни фото жилых домов с выбитыми стёклами. То есть, боеголовки прилетели точно в цель и разрушили её так, что любая съёмка с близкого расстояния покажет руины когда-то известного на весь #СССР предприятия.

«Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают», — грозно намекнул российский президент Владимир #Путин. И добавил, что баллистическая ракета «Орешник» вообще-то может быть и с ядерной б/ч, хотя удар по объекту украинского ВПК был нанесён изделием в неядерном исполнении.

Адекватные люди поняли предупреждение правильно. «Удар по Днепру был ядерным предупреждением, независимо от дальности ракеты», — заявил ядерный эксперт Фабиан Хоффман в комментарии CNN. По его словам, самым важным фактором является полезная нагрузка применённой ракеты. А ракета, атаковавшая Днепр, несла полезную нагрузку типа MIRV – несколько боевых головок для ударов по отдельным целям. Этот тип был разработан во время холодной войны для доставки нескольких ядерных зарядов для разных целей. И, в общем, sapienti sat.

Неадекватные люди бросились выпрашивать «Томагавки» и заявлять необдуманно, что «пуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины». Хотя, наверное, стоило бы подумать. У России, наверное, имеется немало разработок для «полевых испытаний» — ещё более мощных и разрушительных. От которых может пострадать уже не только завод советских времён.

Словом, новый виток эскалации, который инициировала уходящая администрация Джо Байдена ещё на несколько шагов приблизил мир к рукотворному апокалипсису.

И ведь все понимают, что рано или поздно Москве и Киеву всё равно придётся сесть за стол переговоров. Понимают, что «поздно» в данном случае приведёт лишь к новым разрушениям и жертвам. Но… вот это вот ослиное упрямство в желании снабдить украинского клиента «сильной переговорной позицией» — оно разве стоит всех появившихся в последние дни рисков?

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