 

Рупор кремлевской пропаганды: “Орешник”

21.11.2024, 21:45, Разное
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"Орешник"

Путин сообщил о двух эпизодах применения западного дальнобойного оружия по территории России. Применение было бы невозможно без помощи западных стран.
Применялись ракеты ATACMS и Storm Shadow.
Цели ударов достигнуты не были.
Достижению целей СВО эти удары не помешают.
Тем не менее конфликт приобретает глобальный характер.
В ответ Россия продемонстрировала применение баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Объект успешно поражен.
Новая ракетная система называется "Орешник".

Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов

Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию
Средств противодействия российским ракетам "Орешник" сейчас нет
РФ будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий противника.
Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий, "ответ всегда будет
Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.
РФ будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет. (с) Путин

Источник: Colonel Cassad


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