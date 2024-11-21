Мнение: Война пацанов

Наши клоуны сегодня шарахнули баллистической ракетой по Украине. Нафига? Что это была за клоунада? Это была типа угроза, что “в следующий раз зарядим баллистику ядеркой”? Что это за намеки? Вы же и так уже год всех пугаете своим ручным пингвином Медведевым, что “сейчас-сейчас!”, “вот-вот!” мы начнем вас мочить ядерной войной! Мы, мол, самые страшные и отмороженные!

Похоже, они так сами себе щекочут нервы. Вот, мол, “какие мы великие”. Эти кретины не великие, они – банкроты. Пока только моральные, но не за горами уже и вполне материальное банкротство. И идут стандартные пугалки банкрота – “всех убью-ууу! Заберу всех с собой!”

Смотришь на все это, и в голову идет только наш русско-украинский гений – Гоголь: “До какой ничтожности, мерзости, гадости мог дойти человек, мог так опуститься!” Похабщина какая-то. Долго еще будут полоскать Россию в унитазе? – мне интересно. Изображают из себя (из нас!) невменяемых дебилов. Реально – как будто гопники захватили арсенал ядерной державы и теперь ведут ею, как могут, “реальную политику”. Война “пацанов” из известного сериала. Стошнит на это всё смотреть. И в этом во всем жить.