Мнение: Лечение рака вирусами, клеточное обучение и возвращение в США старых болезней

1. Как верно заметил Парацельс, всё яд, и всё лекарство. Исследовательница вирусов вылечила себя с их помощью от рака (ссылка). Учёная колола себе вирусы прямо в опухоль, и добилась отличных результатов, то есть в итоге выздоровела, хотя при стандартном лечении и должна была умереть. Научные журналы при этом долго отказывались публиковать её статью, так как самолечение — большой грех, оно считается неэтичным.

Я не знаю, войдёт ли конкретно её способ лечения рака вирусами в арсенал докторов — уж очень кинематографично выглядит история смелого доктора. В любом случае медицина развивается сейчас невероятно быстро: человечество наступает широким фронтом на все болезни, дедушка Нургл раз за разом отходит на заранее заготовленные позиции, сдавая один «не имеющий стратегического значения» недуг за другим.

Возвращаясь к Парацельсу — не перестаю удивляться, как странно медицина выглядела ещё в 16-м веке, когда он жил. С одной стороны, медицина уже тогда мощной наукой с историей в тысячи лет — с традициями, школами и библиотеками. Врач того периода очень многое уже знал и умел. С другой стороны, медики тех веков были настолько слабы, что лукавая тактика гомеопатов — давать пациентам пустышки, выдавая их за сильнодействующие лекарства — ставила рекорды эффективности для большей части заболеваний. В 16-м веке врач мог вправить вывих или выдернуть больной зуб. От чего-то менее определённого — от сильной боли в животе, например — безопаснее было лечиться молитвами, чем медициной.

Врачи в современном понимании этого слова, то есть врачи, вмешательство которых шло на пользу пациенту хотя бы в 60% случаев, появились по историческим меркам совсем недавно, в 19-м веке. Условный Парацельс внёс большой вклад в развитие медицинской науки, и за это лично я ему очень благодарен, однако современных ему пациентов он мог скорее подбодрить, нежели исцелить.

Сейчас у человечества есть шанс перейти к следующему этапу: по-настоящему разобраться в устройстве наших организмов и начать лечить всякую хронь с тем же практичным цинизмом, с которым мы лечим старые автомобили. Отвезите в автосервис ржавую колымагу 1930-х годов выпуска, и вам её там с гарантией починят, а если вы доплатите — ещё и покрасят, чтобы она выглядела, как новая. Я почти уверен, что с человеческими телами скоро будет так же… вопрос только в том, случится ли этот неизбежный переход уже на нашем веку.

2. Учёные выяснили, что память есть не только у клеток мозга (ссылка):



Группа ученых обнаружила, что памятью обладают не только нейроны, но и клетки других органов, таких как нервная ткань и почки. Эксперименты показали, что эти клетки могут активировать «ген памяти» при воздействии химических сигналов, имитирующих процесс обучения с интервалами. Этот ген аналогичен тому, что включается в клетках мозга при формировании новых воспоминаний. Открытие помогает лучше понять механизмы памяти и может привести к новым подходам в лечении заболеваний. <…>

В будущем для лечения болезней можно будет учитывать «память» органов. Например, поджелудочная железа может фиксировать, когда и что мы едим, чтобы регулировать уровень сахара в крови, а раковые клетки — «запоминать» схему лечения.

Это к вопросу лечения разных проблем с головой. Как мы знаем из книжек, одной из самых страшных болезней раньше была проказа, меняющая внешность людей и медленно, за несколько десятилетий сводящая их в могилу. Больных проказой свозили в так называемые лепрозории, где они и жили вдали от общества, чтобы не заражать других. В середине 20-го века, однако, проказу научились лечить, поэтому к настоящему времени лепрозории опустели: всех пациентов вылечили и вернули в большой мир.

Логично предположить, что когда-нибудь аналогичным образом уйдёт в историю и слово «дурка». Иначе было бы обидно: крепкое здоровое тело доставляет мало радости, когда ты сидишь в комнате с мягкими стенами, а компьютер тебе не выдают, так как ты можешь его сломать.

3. США – страна контрастов. С одной стороны, мы видим там передовую медицину, новейшие разработки. С другой стороны, американцы часто болеют давно уже побеждёнными заболеваниями, которые вернулись в США из-за отсталой гильдейской системы здравоохранения, сделавшей доступ к врачам слишком дорогим.

К примеру, количество больных цингой детей в США выросло за пять лет втрое, при этом речь идёт не о единичных случаях, а о десятках тысяч больных (ссылка).

Причина – недоедание, экономия на содержащих витамины продуктах, которые резко подорожали на фоне всплеска инфляции в президентство Байдена. Только в 2022 году 22 тысячи американцев умерли от причин, связанных с плохим питанием (ссылка). Собственно, и знаменитая проблема американского ожирения связана не только с местной порочной культурой питания, но и с дороговизной качественной еды.

Или, например, сифилис, заболеваемость которым в США выросла почти вдвое за каких-то пять лет (ссылка)…

Что-то сломалось в американском обществе. Внешне ситуация напоминает поздний СССР: тогда у нас тоже развивалась медицина, строились и оснащались больницы и поликлиники, был побеждён целый ряд болезней, однако продолжительность жизни, особенно у мужчин, в какой-то момент просто перестала расти.