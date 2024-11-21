 

Рупор кремлевской пропаганды: Основные покупатели китайских автомобилей

21.11.2024, 20:10, Разное
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Собственно, тут все просто. Китай просто заместил оставленную западными компаниями долю российского рынка и отлично зарабатывает на этом. Население все чаще выбирает именно китайский автопром, при этом западные компании понимая, что просто отдали большой рынок, уже сейчас подают сигналы ,что готовы вернуться – Фольксваген, Рено. Но если даже и вернуться, их доля на рынке в основном уже будет поглощена китайцами.

Источник: Colonel Cassad


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