“Лесной орех” – самый модный цвет волос зимы-2024/2025: особенности окрашивания и трендовые оттенки

Приближаются новогодние праздники, и представительницы прекрасного пола уже задумываются о том, как встретить его во всеоружии, поразив всех своим привлекательным внешним видом. И далеко не последнюю роль здесь играют стрижка, укладка и, конечно же, цвет волос.

К счастью, в осенне-зимнем сезоне 2024-2025 годов стилисты предлагают массу возможностей для выбора. В числе прочего в моду входит новый тренд — краска для волос с оттенком лесного ореха.

Один из его больших плюсов — это то, что он подходит практически всем женщинам. Давайте узнаем, что характеризует этот красивый теплый оттенок, который способен прекрасно дополнить ваш образ в холодное время года.

Возврат к естественности

В последнее время мы наблюдаем тенденцию к возвращению к естественности, и это касается не только образа жизни, но и стиля в одежде, и цвета волос. Как показывает практика, многие женщины и девушки, которые раньше стремились стать блондинками, сегодня склоняются к коричневым тонам.

Возможно, именно эта тенденция способствовала росту популярности оттенков лесного ореха. Осенью и зимой особы женского пола все чаще выбирают их из-за теплых бликов и великолепного цвета, который они придают волосам.

Теплый оттенок и изысканный блеск

Но что же такое “лесной орех” для волос? На самом деле это удивительно интересный оттенок, который находится где-то посередине между светлым и коричневым тоном и обладает теплыми золотистыми переливами.

Он немного напоминает средне-коричневый оттенок, не темный и не светлый. Этот цвет очень приятный, выглядит естественно, но при этом придает волосам тот самый изысканный блеск, который мы все так стремимся достичь.

Оттенок, который подходит всем

Вы ищете идеальный светло-коричневый оттенок, который вернет сияние вашему лицу, не создавая резкого контраста? Тогда цвет “лесной орех” для вас!

Особенно если ваши волосы в настоящее время светлые или каштановые и вы хотите сделать их немного темнее зимой. На фото – пример актуального прохладного оттенка цвета “лесной орех” на вьющихся волосах.

А для девушек, у которых сейчас темно-каштановые волосы, переход на актуальные ореховые оттенки даст возможность осветлить их, не применяя обесцвечивания.

Кстати, ореховый цвет волос — это оттенок, который подходит всем, независимо от тона кожи. Его можно сочетать с различными светлыми и коричневыми тонами, чтобы создать уникальный образ, что делает его поистине универсальным.

На этом снимке мы видим идеальное сочетание светлого тона с теплыми оттенками.

Таким образом, “лесной орех” очень универсален и может быть представлен в различных вариациях, в зависимости от ваших предпочтений. Не бойтесь проявить индивидуальность в окрашивании, создавая нежные сочетания или более выразительные контрасты.