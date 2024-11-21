Госдума ограничила стоимость красной икры тысячей рублей за килограмм

Государственная дума 20 ноября единогласно приняла постановление «О порядке формирования цены на икру рыб лососёвых пород». Согласно документу, с 1 декабря 2024 года на территории России стоимость красной икры не может превышать тысячи рублей за килограмм.

По замыслу парламентариев, столь радикальная мера позволит «поставить на место рыбных спекулянтов», которые только за последние полгода без каких-либо оснований увеличили отпускные цены на деликатес вдвое.

«Традиционно на Руси Новый год встречали с икрой на столе, но сейчас её стоимость достигла 10 тысяч рублей за кило. Никаких реальных оснований для этого нет, инфляция у нас менее 8%, поэтому мы призовём спекулянтов к ответу», – пообещал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутаты поручили Роспотребнадзору, Росрыболовству и Федеральной антимонопольной службе не допустить дефицита красной икры «по справедливой цене» в преддверии новогодних праздников – в случае выявления картельного сговора производителей и продавцов деликатеса, они должны быть незамедлительно привлечены в ответственности, в том числе уголовной.

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