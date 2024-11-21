Российские металлургические компании пригрозили пробурить ядро Земли, если Запад не снимет санкции

Российские металлургические компании могут добраться до ядра Земли и пробурить его, если Запад не перейдёт от санкционного давления к конструктивному диалогу.

Oб этом заявили авторитетные отраслевые эксперты на международной конференции «Металлургия 2024».

В ходе круглого стола «Металлургия и политика» стороны традиционно пришли к выводу о том, что санкции идут только на пользу, а затем обсудили способы их обхода и идеи о том, как заставить недружественные страны прекратить давление.

– Наши специалисты могут чуть-чуть глубже пробурить, чем обычно, добуриться до ядра, и вся Америка будет уничтожена. 24 часа и всего их континента как не бывало! – считает глава парткома одного из металлургических заводов Виталий Сухоруков.

Впрочем, не все участники встречи разделили энтузиазм металлурга – так, главный духовник ПАО «Русал» отец Никодим посоветовал «не лезть глубже, чем нефть».

– Кольскую сверхглубокую когда бурили, такое оттуда полезло, что еле запечатали. До сих пор последствия есть, до сих пор они среди нас, – сказал он, не уточняя, что имеет в виду.

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