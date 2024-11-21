 

Магнитогорского судью, оставившего ребёнка с отцом при разводе, лишили неприкосновенности

21.11.2024, 13:33, Разное
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В Магнитогорске продолжается скандал вокруг 56-летнего районного судьи Валентина Челышева, который вопреки сложившейся практике при рассмотрении дела о разводе оставил ребёнка с отцом, а не с матерью.

В начале ноября его отстранили от рассмотрения дел, а сейчас лишили неприкосновенности.

Челышев в сентябре рассматривал дело о разводе семьи Алексея и Людмилы Журавлёвых. Он постановил, что их сын, 9-летний Пётр, должен якобы «остаться с отцом», мотивировав это тем, что мать состоит на учёте в наркодиспансере и даже на заседание суда явилась в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, судья попытался аргументировать свою позицию наличием у Журавлёвой непогашенной судимости и мнением самого ребёнка, который заявил, что якобы «хочет остаться с папой».

Согласно сложившейся правоприменительной практике, дела о разводах рассматривают судьи-женщины, которые принимают решение в пользу матери. Как выяснилось в ходе разбирательств, в Магнитогорске сейчас наблюдается большая загрузка районных судов, из-за чего распределение дало сбой.

Дело уже направлено на повторное рассмотрение женщине-судье. Чтобы защитить законные права и интереса ребёнка, его изъяли и поместили в социальное учреждение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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