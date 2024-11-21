Торт “Когда гости на пороге”: рецепт на скорую руку
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Ингредиенты
Для теста:
- Мука — 200 г
- Сахар — 150 г
- Яйца — 4 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)
- Щепотка соли
Для крема:
- Сметана — 500 мл (20% жирности)
- Сахарная пудра — 100 г
- Ванилин — на кончике ножа
Дополнительно:
- Свежие ягоды или фрукты для украшения (например, клубника, малина, бананы)
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Подготовьте форму для выпечки диаметром около 22 см. Застелите дно пергаментной бумагой и слегка смажьте стенки сливочным маслом.
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования пышной светлой массы. Это займет примерно 7-10 минут.
- Просейте муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли прямо в яичную массу. Аккуратно перемешивайте снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста.
- Вылейте тесто в подготовленную форму и поставьте в разогретую духовку.
- Выпекайте при температуре 180°C около 30-35 минут, пока верхушка не станет золотистой, а зубочистка, вставленная в центр коржа, выйдет сухой.
- Готовый корж достаньте из духовки, дайте ему немного остыть в форме, затем выньте и полностью охладите на решетке.
- Взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до однородной консистенции. Крем должен стать густым и гладким.
- Остывший корж разрежьте вдоль на два слоя.
- Нижний слой выложите на блюдо и обильно смажьте кремом.
- Накройте вторым слоем и снова нанесите крем сверху и по бокам торта.
- Украсьте торт свежими ягодами или фруктами по своему вкусу.
- Поставьте торт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался и стал еще более нежным.
Приятного аппетита!
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