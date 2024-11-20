Мнение: Кризис немецкого автопрома, мечты о возвращении на российский рынок и рост выпуска авто в России

1. Европейские и японские автомобильные компании рапортуют о снижении прибыли, падении продаж и вынужденных сокращениях персонала. Сильнее всего страдает немецкий автопром (ссылка):



…у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы…

…Audi готовится сократить 4,5 тыс. рабочих из-за сильного снижения продаж…

…Прибыль Audi упала рекордно — на 91%…

…Nissan… намерен уволить 9 тыс. сотрудников заводов из-за снижения продаж и убытков…

…Финансовые показатели снизились и у немецкого концерна BMW…

…Снижение оборота на 27% зафиксировала и итало-американская мегакорпорация Stellantis (объединила автоконцерны Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen)…

…японская Toyota… отчиталась о первом за два года падении квартальной прибыли из-за снижения продаж и проблем с выпуском автомобилей на двух наиболее важных рынках — в Японии и США…

На фоне намерения руководства Volkswagen закрыть минимум три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест рабочие немецкого автогиганта провели серию забастовок.

2. В Германии продолжают мечтать о возвращении на огромный русский авторынок (ссылка):



…«Нельзя сказать, что Россия сильно страдает от дефицита. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы на долгое время не потерять некоторые рынки, на которые мы наложили санкции», — цитирует Berliner Zeitung Ульфа Шнайдера.

По оценкам собеседника газеты, если в 2025 году отменить запрет на экспорт немецких автомобилей в Россию, например, для автоконцернов BMW и Mercedes-Benz, то россияне предпочтут немецкие автомобили, нежели китайские…

Лично я в последнем уже не уверен. Регулярно слышу от знакомых и читаю в комментариях, как они купили «китайца» по вдвое-втрое более низкой цене, чем собирались потратить на «немца», но… полностью удовлетворены покупкой.

Немцы совершили стратегическую ошибку: дали постоянным клиентам возможность опробовать альтернативу. Если учесть, что альтернатива значительно дешевле при том же или превосходящем качестве, теперь провернуть фарш назад будет крайне тяжело.

3. Тем временем развивается и русский автопром (ссылка):

С января по сентябрь включительно в России было выпущено в общей сложности 675,9 тыс. транспортных средств, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года…

…за три квартала с конвейеров отечественных автозаводов сошли 508 тыс. легковых автомобилей. Это на 39,9% больше, чем за девять месяцев прошлого года, когда предприятия собрали 358 тыс. легковушек. В этом сегменте отрасль пока заметно отстает от показателей досанкционного периода: в январе–сентябре 2021 года в нашей стране было выпущено 1,02 млн легковых машин.

А вот производство грузовиков уже обогнало досанкционные показатели… за три квартала этого года их выпустили уже 141 тыс. штук…

Рост объемов выпуска автомобилей во многом связан с перезапуском в этом году производства на ранее остановленных предприятиях, отмечают эксперты. Так, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начался выпуск кроссоверов бренда Х-Сite. Также в Северной столице началось производство автомобилей Solaris (в прошлом модели Hyundai и Kia). В Калужской области была возобновлена сборка Citroen, компания Sollers начала производство под собственным брендом автобусов во Владивостоке и грузовиков в Ульяновске.

Выпуск автомобилей Amderauto и Forthing, а также грузовиков Ambertruck стартовал в Калининградской области. Кроме того, в Ижевске начали делать Lada Largus (до 2022 года эту модель производили в Тольятти), на конвейере завода Haval в Тульской области появился внедорожник H3, а Липецкий автозавод Evolute начал сборку гибридного кроссовера i-Space. Также на ряде российских предприятий были произведены партии автомобилей Chery, Exeed, DFSK и Jetour. Кроме того, в Нижнем Новгороде до конца года ожидается запуск производства нескольких моделей возрожденной марки «Волга».

У немцев есть и ещё одна проблема. Ввести защитные пошлины против Китая мы не можем, так как зависим от него экономически. Ввести защитные пошлины против Евросоюза — вообще без проблем, особенно если учесть, что антироссийские санкции Евросоюз наверняка будет снимать крайне медленно, десятилетиями.