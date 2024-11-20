Рупор кремлевской пропаганды: Неправильные представления о войне

Неправильные представления о войне

В Латвии национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к ещё пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет ЛЕТА.

Доступ заблокирован к сайтам voennoedelo.com, government.ru, e1.ru, km.ru и vesti-kaliningrad.ru, публикующим материалы, которые поддерживают и оправдывают вторжение России в Украину и присоединение её территорий к России.

Отмечается, что информация, размещённая на этих сайтах, "может создавать ложное представление о войне, развязанной Россией в Украине, а также способствовать оправданию в латвийском обществе военных преступлений, совершённых Россией".

NEPLP принял решение блокировать доступ к доменным именам и IP-адресам этих сайтов, а также к их зеркалам. Пользователи этих ресурсов будут перенаправлены на сайт nelegalssaturs.lv.

Ранее NEPLP принимал аналогичные решения о блокировке сайтов, распространяющих российскую пропаганду.

https://press.lv/post/mogut-sozdavat-lozhnoe-predstavlenie-o-vojne-v-latvii-zablokirovany-eshhe-neskolko-rossijskih-sajtov/ – цинк

Отличная мотивировка. Чисто по Оруэллу. Вы должны иметь "правильное представление", о котором вам дополнительно сообщат.

Причем они даже не стесняются говорить, что информация не создает, а "может создать". Фактически, это мыслепреступление.

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