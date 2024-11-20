 

Мнение: Определение патриотизма

20.11.2024, 20:30, Разное
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История Третьего Рейха для нас теперь как-то особенно актуальна, я считаю. Вот, наткнулся на фразу Дитриха Бонхёффера (1906-1945), лютеранского пастора, участника заговора против Гитлера. Был повешен нацистами в апреле 1945 года, вместе с адмиралом Канарисом. Так вот что он сказал:
«Измена преступному режиму является патриотизмом, а патриотизм в отношении преступного государства – это измена».

UPD. В комментах пишут, что пастор Шлаг, возможно, писался именно с Дитриха Бонхоффера.

Источник: Размышления вольного социолога


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