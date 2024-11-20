Тётушка Сэмона заменит Дядю Сэма в качестве главного американского маскота

Министерство внутренней безопасности США официально представило нового национального маскота – Тётушку Сэмону. Она заменила легендарного Дядюшку Сэма, став символом современных американских ценностей и идеалов.

Тётушка Сэмона – бодипозитивная женщина, облик которой был создан коллективом художников и психологов. У неё есть два верных друга, которые сопровождают её повсюду. Первый – мигрант Хуан, символизирующий вклад иностранцев в развитие Америки. Второй – говорящая банка с антидепрессантами, которая олицетворяет поддержку и заботу о психическом здоровье американцев.

«Эти три персонажа – олицетворение новую концепции американской идентичности, основанной на уважении, поддержке и принятии. Это отражение современной Америки, где каждый может найти своё место и чувствовать себя нужным», – пояснила пресс-секретарь ведомства Энн Уильямс.

Ожидается, что новый маскот появится на многочисленных государственных мероприятиях и в рекламных кампаниях, начиная с 2025 года.

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