 

Рупор кремлевской пропаганды: Обстрел Марьино

20.11.2024, 19:20, Разное
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По ракетному удару с применением ракет Storm Shadow в Курской области.
Был обстрелян поселок Марьино на трассе Рыльск-Льгов.
Судя по публикуемым видео – несколько пропущенных.
Пуски были с воздушных носителей из Черниговской области.
Ждем ответной реакции

Плюс.

Новые поставки вооружений на Украину.

США

Ракеты для РСЗО Himars
Противотанковые комплексы AT-4, TOW и Jevelin
155-мм артиллерийские снаряды
Различные беспилотники
Костюмы хим.защиты
Амуниция
Всего на 275 млн. долларов

Германия

4 155-мм САУ PzH 2000
1 РЛС TRML-4D;
47 бронеавтомобилей от FFG;
8 танковых тягачей M1070 Oshkosh;
8 десантно-штурмовых машин Caracal;
20 машин для пограничников;
5 инженерных машин
314 БПЛА различных типов
Много разных боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии
Запасные части для различной техники

К вопросу о "ззаморозках и перемириях". В ближайшие месяцы насильственной смертью умрет очень много людей

Источник: Colonel Cassad


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