Рупор кремлевской пропаганды: Обстрел Марьино

По ракетному удару с применением ракет Storm Shadow в Курской области.

Был обстрелян поселок Марьино на трассе Рыльск-Льгов.

Судя по публикуемым видео – несколько пропущенных.

Пуски были с воздушных носителей из Черниговской области.

Ждем ответной реакции

Плюс.

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К вопросу о "ззаморозках и перемириях". В ближайшие месяцы насильственной смертью умрет очень много людей

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