Рупор кремлевской пропаганды: Обстрел Марьино
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По ракетному удару с применением ракет Storm Shadow в Курской области.
Был обстрелян поселок Марьино на трассе Рыльск-Льгов.
Судя по публикуемым видео – несколько пропущенных.
Пуски были с воздушных носителей из Черниговской области.
Ждем ответной реакции
Плюс.
Новые поставки вооружений на Украину.
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Ракеты для РСЗО Himars
Противотанковые комплексы AT-4, TOW и Jevelin
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Германия
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Много разных боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии
Запасные части для различной техники
К вопросу о "ззаморозках и перемириях". В ближайшие месяцы насильственной смертью умрет очень много людей
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Источник: Colonel Cassad
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