 

Мнение: Тревога в Киеве

20.11.2024, 18:50, Разное
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Какая-то массовая эвакуация посольств западных стран из Киева. США объявили, что ожидают массированную бомбардировку столицы Украины 20 ноября, то есть сегодня. У нас уже пишут, что якобы Россия собирается обрушить на Киев собственные баллистические ракеты, некий тип “Рубеж” РС-26, что-то вроде Ярса – то есть из того типа ракет, что предназначались для запуска на Вашингтон. Безумие.

Если так, то жизнь в Москве станет опасным делом. Это ведь будет очередной срыв неозвученных договоренностей: до сих пор, как видим, обе стороны воздерживаются от массированных бомбардировок городов по типу Второй Мировой, обе стороны не бьют целенаправленно “по мирняку”. Похоже, мы на пороге очередной эскалации. А если в самом деле РФ всадит баллистическими ракетами по городу-миллионнику… Мечтают люди о Второй Мировой. В кино смотрели всё детство, как бомбардировщики сносят города, а вживую не познали, каково оно. Страдают любознательные ребята. Интересно им.

Источник: Размышления вольного социолога


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