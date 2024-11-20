«У граждан появится больше времени на работу и отдых»: Госдума приняла решение увеличить продолжительность суток до 30 часов

Государственная дума поддержала законопроект лидера ЛДПР Леонида Слуцкого «О длительности суток на территории Российской Федерации». С 1 января 2025 года жизнь россиян кардинально изменится – продолжительность привычных 24-часовых суток увеличится на четверть.

«У граждан появится дополнительное время на работу и отдых, целых шесть часов. Это наш депутатский новогодний подарок людям, одним документом мы кратно увеличили качество жизни народа», – сказал Слуцкий.

По прогнозам экспертов, увеличение продолжительности суток на 6 часов позволит решить сразу несколько актуальных задач – добиться устойчивого роста ВВП, повысить рождаемость и снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний.

«Идея крайне здравая – люди будут больше работать, а это как минимум +10% к ВВП уже в 2025 году. Люди начнут больше отдыхать, а это благотворно скажется на здоровье и рождаемости – семьи будут больше проводить времени вместе», – считает журналист Павел Пряников.

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