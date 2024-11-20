 

СМИ: Россия и Грузия обсуждают совместную операцию по принуждению Абхазии к конструктивному развитию

20.11.2024, 15:33, Разное
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Чиновники и политики в России и Грузии ведут кулуарные переговоры о возможности проведения в Абхазии военной операции, в рамках которой местных жителей принудят к миру, соблюдению законодательства и конструктивному развитию. Как утверждает газета «Коммерсант», идея нашла живой отклик и уже была представлена высшему руководству двух стран.

Пока что единственным официальным подтверждением этой информации стала публикация, появившаяся в Telegram-канале Дмитрия Медведева и исчезнувшая спустя несколько минут. В ней бывший президент заявил, что «лоботрясам, лентяям и жуликам, пригревшимся за счёт России в бывшей всесоюзной здравнице, будет предъявлен справедливый счёт»

«Абхазия решила помайданить? Прекрасно! Это и есть тот самый повод, чтобы нам с грузинами хоть на время забыть старые обиды и вместе навести порядок в этом изумительном месте. Грузия, я замечу, западные провокации отвергла и выбрала конструктивное развитие. Настало время для специальной операции по принуждению Абхазии к единственно верному пути», – написал он.

Медведев добавил, что когда он посещал Сухум в 2012 году в статусе президента, ему дважды нахамила уборщица пятизвёздочной гостиницы, а в номер подселили заместителя одного из абхазских министров, который «настойчиво предлагал ему по-братски купить почти новый автомобиль Mercedes-Benz 1998 года выпуска».

«Пора навести порядок в этом богом забытом крае. Deus Vult!» – заключил первый замглавы Совбеза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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