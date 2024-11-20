После пропажи дочери Успенская внесла в свой райдер важный пункт

В октябре Любовь Успенская публично забила тревогу после того, как ее дочь Татьяна Плаксина внезапно пропала. После этого артистка внесла в свой райдер важный пункт. Теперь организаторы мероприятий, на которые приглашается Успенская, обязаны оплатить и пребывание ее дочери. Певица всюду берет свою наследницу с собой, опасаясь ее побега.

Кроме того, как сообщают СМИ, Успенская подняла гонорар в этом году на полмиллиона рублей. Теперь выступление артистки в России составляет 4 миллиона. При перелете в другую страну Успенская требует “ультра все включено” для них с дочерью, три билета в бизнес-класс и пару в эконом, оплата перевозки собаки и расходы на уход за йорком во время трансфера.

В гримерке исполнительница хита ждет 12-летний виски, элитное вино и на закуску тарелку с фруктами. Для своего коллектива в условиях чай, кофе и нарезки из разных видов мяса и сыра. В случае ошибки организатора, мероприятие сразу же отменяется без возврата оплаты.

Напомним, в октябре 34-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина внезапно пропала. Позже ее нашли в Израиле. По слухам, после этого девушка прошла лечение в психиатрической клиники. Оттуда она жаловалась на тираническое поведение матери. Теперь они с матерью снова не расстаются.

Впрочем, концертный директор певицы не подтвердил информацию о том, что в райдер Успенской появился новый пункт. Он заявил, что все это выдумка и не имеет под собой фактических оснований.