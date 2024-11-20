В Африке два племени начали войну из-за спора о том, к какому из них принадлежит Пушкин

На границе Эфиопии и Эритреи произошли вооружённые столкновения между племенами кунама и нура. По предварительным данным, причиной конфликта стал спор на местной радиостанции о корнях русского поэта Александра Пушкина.

– В программе «Литературный вечер» ведущий сказал, что предки Пушкина были из племени кунама. Тогда в эфир позвонил вождь нура из Эритреи и заявил, что это «типичная хуцпа». Возник спор, который перерос уже в полноценный конфликт, – сказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Ещё во время дискуссии оппоненты договорились «решить вопрос лично, глядя в бестыжие глаза собеседника». На встречу знатоки биографии «Солнца русской поэзии» прибыли вместе с вооружёнными группами поддержки – всего в перестрелке участвовало не менее 300 человек.

– Жертвами «литературной разборки» стали 36 человек, из них 10 скончались на месте, остальные находятся в больницах. При этом вождь племени нура заявил, «что ничего ещё не кончено» и конфликт будет продолжаться, «пока кунама не заплатят своей кровью и кровью своих детей за свои заблуждения, – пишет авторитетная газета Haddas Eritrea.

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