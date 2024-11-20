 

Упокой, господи: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей

20.11.2024, 12:25, Разное
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Светлана Светличная любила бывать в Доме кино. Сколько премьер здесь было, фестивалей, творческих встреч!.. Сегодня в легендарном Белом зале утопает в цветах ее гроб. Проститься с ней пришло много звезд театра, кино и эстрады – Александр Панкратов– Черный, Алена Кравец, Валерий Баринов, Прохор Шаляпин, Иван Николаев…

Все в один голос говорят, что звезда экрана и в гробу выглядит очень эффектно, словно спящая красавица. Болезнь почти не исказила черты ее лица, оно безмятежно и спокойно. Светличная любила быть красивой, и даже в своем последнем путешествии себе осталась верна. Она при жизни всегда была очень элегантной. И осталась такой до последнего – в ногах покойной лежала ее любимая белая шляпа.

Напомним, Светлана Светличная скончалась 16 ноября на 85 году жизни. Предварительной причиной смерти Светланы Афанасьевны стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака. Около двух лет она провела в психиатрической клинике – у звезды диагностировали тяжелую деменцию и болезнь Альцгеймера. Позже стало известно и про опухоль мозга.

Похоронят ее на аллее актерской славы престижного Троекуровского кладбища. Этого хотела сама актриса.


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