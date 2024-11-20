 

Лариса Гузеева покинула Россию после скандала на шоу “Давай поженимся”

20.11.2024, 10:45, Разное
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Недавно на съемочной площадки передачи “Давай поженимся” произошел неприятный инцидент. Мать пятерых детей приехала в студию из Барнаула, чтобы найти мужа и родить еще одного наследника. Она поделилась своей нелегкой жизненной историей со зрителями и рассказала, что пишет стихи, чтобы содержать детей. Их она и зачитала в эфире программы.

Гузеевой не пришлось по душе творчество многодетной мамы, о чем она смело заявила, глядя той в глаза. Участница немного растерялась и даже собралась плакать, однако потом собралась и едко ответила телеведущей, вступив с ней в словесную перепалку, назвав ее “злой теткой”.

Теперь же Лариса Гузеева сообщила о том, что покинула Россию. Этим она поделилась со своими поклонниками в соцсетях. В личном блоге ведущая разместила фотографию из самолета. Позже выяснилось, что звезда улетела отдохнуть в Дубай. О том, когда планирует вернуться артистка не сообщила. Фанаты пожелали своему кумиру отличного отдыха и приятного время препровождения.

Напомним, актриса Лариса Гузеева не была первой ведущей программы “Давай поженимся!”. Проект впервые вышел в эфир 28 июля 2008 года с Дарьей Волгой. Но совсем скоро ее сменила Лариса Гузеева, которая уже много лет на пару с Розой Сябитовой ведет это шоу. Ее фразы расходятся на цитаты, а перепалки с соведущей уже стали легендарными.


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