Россия и КНДР проведут обмен территориями

Москва и Пхеньян готовятся подписать соглашение о взаимовыгодном обмене территориями – российской стороне достанется часть провинции Хванхэ-Намдо, известная живописной природой и танковыми заводами, а корейцам передадут Курскую область.

Эксперты считают, что проживающая под Курском большая корейская диаспора из 12 тысяч человек «имеет полное право реализовать своё право на самоопределение и попросить руководство двух стран провести переговоры о смене государственной принадлежности региона». Такое же право есть и у русской диаспоры Хванхэ-Намдо, состоящей преимущественно из сотрудников Рособоронэкспорта.

«Если будет народная инициатива, то соответствующие документы мы за несколько дней подписать можем, всё готово уже, – рассказал источник. – Роль и функция правительств двух стран здесь на самом деле невелика – им необходимо всего-то зафиксировать волю простых людей».

Согласно конституции КНДР, руководство страны не только может, но и обязано применить «все имеющиеся виды оружия и войск» в случае, если противник вторгся на её суверенную территорию. В Пхеньяне, как утверждает газета «Рёнхап», уже отдали приказ «готовить межконтинентальную баллистическую ракету «Пыщон-Аврора» к молниеносной и сияющей освободительной миссии».

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