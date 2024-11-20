 

Россия и КНДР проведут обмен территориями

20.11.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва и Пхеньян готовятся подписать соглашение о взаимовыгодном обмене территориями – российской стороне достанется часть провинции Хванхэ-Намдо, известная живописной природой и танковыми заводами, а корейцам передадут Курскую область.

Эксперты считают, что проживающая под Курском большая корейская диаспора из 12 тысяч человек «имеет полное право реализовать своё право на самоопределение и попросить руководство двух стран провести переговоры о смене государственной принадлежности региона». Такое же право есть и у русской диаспоры Хванхэ-Намдо, состоящей преимущественно из сотрудников Рособоронэкспорта.

«Если будет народная инициатива, то соответствующие документы мы за несколько дней подписать можем, всё готово уже, – рассказал источник. – Роль и функция правительств двух стран здесь на самом деле невелика – им необходимо всего-то зафиксировать волю простых людей».

Согласно конституции КНДР, руководство страны не только может, но и обязано применить «все имеющиеся виды оружия и войск» в случае, если противник вторгся на её суверенную территорию. В Пхеньяне, как утверждает газета «Рёнхап», уже отдали приказ «готовить межконтинентальную баллистическую ракету «Пыщон-Аврора» к молниеносной и сияющей освободительной миссии».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Электрический суперкар Robo X разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды

20.11 / Мнение «аналитика»: Об атаке ATACMS’ов… В Кремле ступор, в Москве — паника?

20.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Зерг-раш у поселка Липцы

20.11 / На волне времени – путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе

20.11 / Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

20.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Поймали убийц капитана 1-го ранга Транковскоо

20.11 / Мнение: Корни русского хамства

20.11 / Мнение «аналитика»: О страшной-престрашной угрозе… Мы все умрём?

20.11 / Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет?

19.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Коротко по Абхазии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика