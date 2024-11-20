Электрический суперкар Robo X разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды

Китайская компания JiYue выпустила невероятно мощный и интеллектуальный суперкар ROBO X с огромным запасом хода. Новинка ускоряется до 100 км/ч за 1,9 секунды и проезжает не менее 640 км на одном заряде. Каркас авто выполнен из углеродного волокна, что обеспечивает максимальную прочность и легкость в сочетании с жесткостью.

ROBO X – это суперкар с искусственным интеллектом, который впервые объединяет в себе автономное вождение и AI в высокопроизводительном электромобиле, полностью готовом к гонкам. На сегодняшний день по своим характеристикам он входит в Топ самых быстрых серийных авто в мировом зачете.

Но новинка предлагает не только скорость. В ней реализованы передовые технологии искусственного интеллекта, которые оптимизируют вождение и управление, делают автомобиль максимально эффективным и безопасным. А внедрение системы распознавания изображений ADAS на основе Baidu Apollo сделала его первым серийным электромобилем, способным к полноценному автономному вождению на гоночных трассах.

ROBO X получил престижную премию за стильный дизайн, который сочетает в себе выдающуюся аэродинамику и эстетику. Предварительные заказы на ROBO X уже открыты, но запуск в массовое производство будет начат не раньше 2027 года.

Источник — JiYue