Мнение «аналитика»: Об атаке ATACMS’ов… В Кремле ступор, в Москве — паника?

Оперативненько…

Между сообщениями западных СМИ о предоставленном Украине разрешении применять дальнобойные ATACMS’ы по новым целям на российской территории и собственно ударами «вглубь России» прошло совсем не много времени. И хотя российское Минобороны успешно уничтожило «пять с половиной» ракет из шести запушенных, тяжёлые последствия уже налицо.

Тем более, что удар оказался не единственным.

Продолжая курс на эскалацию, этой ночью #Украина атаковала производителей майонеза и йогуртов в Белгородской и Воронежской областях. Стратегический замысел Киева тут яснее ясного: оставить россиян без салата «Оливье» и сельди «под шубой» в новогоднюю ночь. Это наверняка вызовет «майонезные» бунты по всей стране и тогда…

Меж тем #Кремль так и не выработал мощного ответа на новое обострение 1000-дневного конфликта. Пауза уже слишком затянулась, отчего ропот поднялся даже среди верных и приближённых.

«Тактика эскалации со стороны Запада постоянная и значит, по их мнению, успешная. Они “расщепляют” российские красные линии на тонкие красные ниточки и постепенно перерезают их. Вот так же и с ударами дальнобойными ракетами по России», — волнуется кремлёвский политолог Сергей Марков. И перечисляет все дальнейшие последствия, благо их просчитать нетрудно.

1. Сначала были дальнобойные ракеты по ДНР и ЛНР, Крыму.

2. Сейчас есть разрешение #США бить дальнобойными ракетами «вглубь России».

3. Потом пошли разъяснения в западных СМИ, что России волноваться не надо, что эти ракеты “малодальнобойные” и они никак ситуацию на фронте не изменят.

4. Потом будут реальные удары этими “малодальнобойными” ракетами.

5. Потом будут удары уже и “среднедальнобойными” ракетами.

6. Потом будут удары по самому Курску.

7. Потом скажут, что надо “защитить Харьков”, и поэтому удары дальнобойными ракетами теперь будут и по Белгородской области.

8. Потом скажут, что российские самолёты взлетают из Ростовской области и надо бить и по ней.

9, 10, 11, 12 — и вот таких мелких шагов будут десятки.

В финале, таких «мелких шагов» будут массированные удары по Москве, опасается Сергей Марков. И правильно делает, ибо живёт он в российской столице. А тут ещё Запад начал сеять панику, что ПВО у Минобороны немножко не такое эффективное, как рассказывают спикеры. Якобы ATACMS’ов было не шесть, а восемь, из которых уничтожили в полёте только два. Конечно, нельзя слепо верить западным СМИ, ставшим орудием антироссийской пропаганды… Но всё же — а вдруг?

Москвичам пора паниковать вслед за «кремлёвскими»?

Или уже поздно?

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