Мнение: Письмо: “Все тухло”

Хотя разборы многим авторам помогают и им удается улучшить свою ситуацию, много и тех, для кого любые наши комментарии – как мертвому припарка.

Бывает, что читатель, находящийся в похожей ситуации, получает от разбора больше, чем автор.

Одна из причин – неумение увидеть себя со стороны.

Большинству авторов было бы полезно читать разбор своего письма так, как будто речь о другом человеке, не о них. Это иногда позволяет увидеть не только вершки проблемы, но и корешки.

Вот, например, уже знакомый нам автор.

При разборе прошлого письма мы обратили внимание на то, что он относится к женщинам как к физическим объектам и поэтому не может наладить с ними контакт, они закрываются от него.

Теперь автор решил научиться видеть в женщинах личностей, но решил, что для этого достаточно не стремиться их сексуально использовать.

Но если смотреть на вещь как на бесполезную вещь, она от этого вещью быть не перестанет.

jacker_backer

Здравствуйте, Эволюция.

Спасибо за разбор моего предыдущего письма https://evo-lutio.livejournal.com/1703438.html. И спасибо вашим комментаторам за комментарии. Мне жаль, что кого-то задело то мое письмо.

С девушками из того письма все хорошо. С художницей мы по-приятельски общаемся в нормальном русле по теме рисования. Вообще в том письме выглядело так, что я разнес ей хату, но я ничего такого не делал, все было не так плохо. С девушкой из кофейни мы не общаемся, т.к. она ушла оттуда. Зато я начал болтать с той что пришла вместо неё. Мы почти подружились с ней. А с массажисткой как не общались так и не общаемся. Меня полностью покинули мысли о развитии чего-то с ними.

После письма я твердо решил следовать тому что Вы описали. И пошел учиться просто общаться с девушками. Местами не очень получалось. И поэтому я расскажу несколько историй.

История про А.

Сразу после того письма я уезжал отдыхать в другой город и там в баре познакомился с А. Вообще я редко знакомлюсь в барах, но тогда я был безработным, а когда я безработный во мне включается авантюрист.

Мы танцевали с ней, пили и играли в настольный футбол. Под конец вечера я сказал ей, что не хочу чтобы она запомнила меня только на одну неделю и попытался вывести её на улицу чтобы подарить ей розу (у выхода стоял ночной продавец роз). Но она выхватила руку и вернулась в свою компанию (она отмечала день рождения подруги и там было много людей). Я не пошел за ней. Больше мы с ней не пересекались даже взглядом и она очень быстро ушла из бара. Перед этим она сказала мне записать её телефон и пообещала отвезти в аэропорт на следующий день.

Я весь следующий день думал писать ей или нет. Я боялся что если напишу, то скорее всего задержусь еще в этом городе, а мне нужно было искать работу, а не продолжать вести разгульный образ жизни. Да и мне понравилась наша встреча и, казалось, что можно и так оставить все просто приятным воспоминанием.

Написал сразу же как сел в самолет, чтобы не было обратного пути. А. сказала что не успела меня поцеловать, а я сказал: “хорошо, что я написал тебе только когда сел в самолет”.

В общем, после этого мы долго переписывались, обменивались фотографиями. Она старше меня на 7 лет, зарабатывает ощутимо меньше, двое детей из двух прошлых браков. Имидж, думаю, примерно одинаковый. И я бездетный одинокий холостяк. Я сразу подумал, что вряд ли у нас будет что-то серьезное.

Мы один раз встретились с ней. Я купил ей билеты и мы поехали в другой город. Там мы провели 3 дня. Гуляли, спали, смотрели фильмы, обнимались. В общем все вроде неплохо. Но, по правде сказать, я чувствовал себя уставшим. Она сказала мне, чтобы я все решал. Первым решением было заменить все буквы “а” на буквы “и” во всех словах, но оно было сразу же отвергнуто. Дальше я решал куда идти и кто платит. За все платил я. В целом меня такое не напрягает и даже приятно обычно. Но не в этот раз. Она предлагала забрать её с собой, приезжать к ней в её город и всякое такое. Я говорил что обязательно приеду.

После этого мы не списывались несколько дней. Дальше я написал и мы начали общаться как раньше. Я рассказывал ей как у меня дела, показывал свои рисунки, рассказывал про работу и всякое такое. Она рассказывала про свои дела, про детей, про то, что у них там в городе творится. У нас было общение, как мне кажется, в дружеском формате, но его было довольно мало и еще меньше интересовало кого-то из нас. По большей части общение было в русле романтики. И я абсолютно не понимал, как сделать так чтобы нам было с ней интересно болтать обо всяком.

(Описывая героиню, автор написал, что она мало зарабатывает, у нее двое детей от разных мужей, она старше на семь лет. Ничего из описанного автора не интересует, ни ее малооплачиваемая работа, ни дети, ни ее образ жизни. То есть автор не увидел в ней ничего интересного для себя, поэтому общаться не о чем. Примечательно, что автору кажется, что его общение с кем-то может существовать само по себе, отдельно от его интересов, его ценностей, его целей, его рефлексии, а не на пересечении с этим)

Да и не очень понятно было о чем болтать, кроме каких-то поверхностных тем, на которые можно как-то пошутить. Вообще шутить шутки это все что я умею в большинстве случаев. Бывает даже смешные получаются. Порой и не только мне.

Недавно она сказала мне “А. надо желать сладких снов”. Она всегда так говорила, обычно меня это заводило даже, но тут напало раздражение и я сказал “надеюсь кто-то это сделает”. На следующий день она удалила наш чат. Я написал еще через день с вопросом “что случилось?” И был такой диалог:

Я:

Ну дела

А что случилось

А:

Привет

Ничего не случилось

Я:

Привет)

Точно?)

А:

Да

Я:

Как дела?

Куда делся наш чат?

Аааааа

А:

Нормально

Я его удалила

Я:

Почему?

А:

Мне не понравился последний твой ответ

Я:

А

Ну вот

А почему ты просто не сказала мне?

Зачем уж так сразу удалять

А:

Ну

Я обычно молча делаю выводы)

Это слишком просто

Я:

И какой вывод ты сделала?

А:

Особо никакой

Я:

И вот так на никаком выводе?

Да ладно тебе, был какой-то вывод

А:

Что ты от меня хочешь услышать?

Я:

Причину, что тебя обидило или типа того

А:

Не обидело

Просто подумала, что пора завязывать нам с тобой)

Я:

О

Понятно

Вот так вот значит?)

Ты уверена?

А:

Ну наверное да)

Я:

Наверное?

А:

Да, наверное)

Я:

тогда ты мне больше не напишешь наверное?

А:

Я постараюсь этого не делать)

Я:

Хорошо будешь стараться?)

А:

Буду

Я:

Жаль

А:

Почему?

Я:

Мне нравилось с тобой болтать

А:

Взаимно

Будет тебе очень скучно можешь писать мне )

В моем городе будешь, пиши с радостью с тобой увижусь( если конечно захочешь)

Я:

)))

Конечно захочу

В общем, на следующий день она написала мне, сказала что ей грустно, что она потеряла что-то важное, назвала меня хорошим, чистым наивным мальчиком. Я сказал что она тоже очень хорошая. Ну и в целом все.

Она мне нравится, но рядом с ней быть мне сложно. Она очень милая, не смотря на то, что старается выглядеть стервой. Говорила мне, что я единственный кто считает её милой. Она любит своих детей, любит готовить. Видели бы вы какие торты она печет. Но при этом, единственное о чем мы можем говорить, а это всякая грязь грязная – единственное что нравится и мне и ей (я так думаю).

(Ну вот и общие интересы. Другое автору в героине не интересно. С одной стороны это нормально, у них слишком разная жизнь. С другой стороны, если автор претендовал на то, чтобы “научиться общаться”, он должен был искать интересное в тех, с кем хотел общаться, а не просто переливать из пустого в порожнее. Очевидно, что и девушке тоже стало очень скучно, не только ему)

Я бы хотел с ней дружить, но могу только спать с ней. Я думаю что хотел бы продолжить с ней общаться в дружеском формате, но не думаю, что это уже возможно. Мне кажется, что ей не особо нужно дружить со мной. Ей бы крепкое плечо. А все что я могу ей дать это пудрить ей мозги. Она могла бы встретить достойного мужа себе и жить счастливо, а не общаться с каким-то типом за тысячу километров, с которым виделась два раза. Так что я думаю что лучше было бы если бы я не писал ей опять.

(Будем надеяться, что автору хватит ума не приставать к героине с ненужными ни ей, ни ему беседами)

И я не понимаю чего мне не хватило чтобы у нас с ней было интересное общение друзей. И можно ли там оказаться теперь. У нас не так много общих тем, хотя я старался поддерживать разговор на любую тему. Как и она. За все время что мы с ней общались, как-то не нашлось ничего такого.

Истории с сайта знакомств.

Я пришел на сайты знакомств учиться болтать. В общем, я выяснил, что таких каким был я не так уж и мало. Людей, которым не особо интересно болтать и хочется побыстрее перейти к делу. И здесь тоже не очень ясно что делать. Вроде бы человек не хочет болтать, но вроде не против что-то поделать вместе. При этом я понимаю, что нет еще напряжения между нами и так быстро сближаться вообще бессмысленно и скучно. Но я не могу вывести все в русло какой-то игры и нормального общения. Да и должен ли я это делать???

(Автор как Ученица хочет выполнить домашнее задание, не понимая, зачем это ему, не имея своей мотивации. Как будто просто хочет удостовериться, что в его случае это бесполезно)

Извините за длинные диалоги.

(Посмотрим, почему у него не получается общение)

1.

У неё в описании написано что любит худых и высоких. У меня в описании написано “смех и грех”. И я уже пару раз писал конкретно ей в течение этого года. Каждый раз она посылала меня. Она меня не вспомнила (может вспомнила бы если бы это я её посылал)

Я:

Привет! А можно недостаток роста компенсировать худобой?

Типа если человек не очень высокий, зато капец какой худой

Или наоборот

Хм хм

Вообще я слышал что худые и высокие лучше выживают в дикой природе. Что у тебя за план?!

(Он задает сразу много вопросов. Отсюда девушкам ясно, что он задает их просто так, что все вопросы – пустые формальности. Не задавайте сразу много вопросов, друзья. Задайте один, не бессмысленный и дождитесь ответа)

Она:

Никакого плана, просто люблю кожу да кости

Привет 👋

И смех, и грех тоже люблю

И кнут, и пряник

Я:

Это круто

Особенно пряник

Ну вот, а я как-то переел куриную кожу и теперь не переношу её

Зато к костям хорошо отношусь

Они помогают нам, поддерживают нас. Респект ребятам короче

Без костей я бы далеко не ушёл

(Давайте посмотрим, где его фокус во время общения. Девушка описала ему свой фетиш, он довольно нестандартный, можно было ее расспросить, почему так, зачем ей дистрофики, будет ли она помогать такой худышке нести чемодан, если они вместе поедут отдыхать, или поговорить с ней о том, насколько ей важна внешность в отличие от содержания, то есть тем для общения могло бы много, если бы его интересовали эти темы и было бы интересно узнать девушку получше. Можно было бы про кнут и пряник ее спросить. Однако он ищет формальный повод то ли “пошутить”, то ли перевести фокус на себя, то ли просто обесценить тему разговора, приплетая и куриную кожу, и свои кости, которых называет “ребята”. Девушке становится скучно, ему и самому скучно нести бессвязный бред. То есть вместо беседы он имитирует болтовню)

Она:

Шо тут ищешь то? Дружбу с привелегиями? Али какое дружеское общение?) аххаха

Я:

Ну смотри

Тебе по честному сказать?

Или соврать?

Она:

Ну нам вроде не 5 лет, чтобы врать)

Я в целом чел, который никогда не врет

Принципы такие) даже по хуйне

Я:

В 5 лет я не умел врать

Ближе к 6 научился

Тогда скажу чистую правду

Подожди

Прямо никогда не врешь?

Вообще никогда???

А вот представь

Ты заходишь в подьезд и там собрание

Она:

От темы не уходи

Юморист

Димка

Я:

Мне как-то сказали

Блин это очень тупо прозвучит

Надеюсь на твоё понимание

Мне сказали что я не умею интересоваться личностью человека

И я воспринял это очень серьёзно

И после этого я начал пытаться со всеми говорить и видеть в них личность

А сюда пришёл практиковаться

И тебе наверное хочется узнать результаты такой практики?

Она:

Неа

Как то не особо

(Она ему очень важный вопрос задает: чего он ищет. Он мог бы сказать, что хочет научиться общаться не на поверхностном уровне, а на более глубоком. Она бы с удовольствием его стала учить, судя по ее сильному Штурману и Училке. Но он говорит, что она из “всех”, в которых он по чьему-то заданию “пытается видеть личность”. То есть формулирует свою цель так, что никому не захочется быть к этому причастным. В идеале на вопрос: чего ищешь, надо отвечать честно и просто: нет девушки, хотелось бы найти кого-то подходящего, для любви, а в начале просто познакомиться. Обычно такой вопрос женщины задают, чтобы попытаться отфильтровать женатых и тех, кто ищет быстрого секса. И увиливать от ответа не выгодно)

Я:

Ну ладно

Она:

Но мне нравится твоя внешка

Люблю такое

Типа неочевидная красота

Но за нос и уши прям лайк

Я:

Оу май

И это прощает мне что я говорю ерунду?

Она:

А ты говоришь ерунду?)

Я думала, что все что ты написал это честно и искренне аххаха

Я:

Ну так и было

Она:

А значит априори не может быть ерундой

Я:

О

Это интересно

Она:

Чего не спим?

Димка

Я:

Хм а тебе прямо нравится искренность

А если искреннее зло?

(Она сделала ему комплимент и довольно весомый, он вместо симметричного шага опять стал сводить все к какой-то чуши. При чем тут зло? Ей нравится честное и откровенное общение, не нравится фальшь. И наверняка не нравится, когда вместо простых ответов – натужные шутки)

У меня режим такой)

Она:

Искренность и открытость

А еще я обычно говорю то, что думаю

И многие обижаются

Или сначала такие типа аххахах у тебя такой классный юмор

А потом говорят, что я злая

Потому что люблю шутить над недостатками людей

🤡

Я:

)))))

(Это тоже довольно интересная тема. Насколько она злая? Как она шутит над недостатками ? А над ее недостатками шутят? И много ли у нее подруг и друзей с таким ее характером? Но ему не интересно, поэтому он не развивает тему. Довольно сложно научиться общаться, если вам не интересно узнавать людей, рассматривать их, расспрашивать)

Она:

Ты же прогер, ночной житель

Я:

Даааа

Она:

Я не прогер, но тоже ночной житель

Которому чаще всего приходится спать 3 часа и ебашить на работу

Я:

Как так??

Она:

Такие дела

Я железный человек в юбке

Я:

Я это сразу понял

Я последнее время тоже сплю очень мало, по 7 часов

(Ей явно хотелось рассказать о себе. А он не спрашивает ни про ее работу, ни про то, что она делает по ночам, ни про то, как живется железному человеку в юбке, и не возникает ли сложностей в общении. Нет, ему это все не любопытно)

Она:

Слабак)

Сон для слабаков

Для кисок)

А я рокнрольщица

Так и что

Романтические и сексуальные отношения вам не интересны получается?) аххахахахах

Я:

Ну а что, тут и такое можно найти?

Разве есть кто-то кому они не интересны?

Она:

Хз

Всякое бывает

Ну обычно кому то интересно либо одно, либо другое

Я:

Во а я знаешь что заметил

Очень мало людей которые хотят просто поболтать

Она:

типа или просто по обниматься

Или поебаться

Поболтать в плане по переписке?))

Я:

А сначала а потом другое нельзя?

Ну и по переписке и за бокалом чего нибудь

Или ещё где

Она:

По переписке просто такое себе

Типа нам же не 12

Строчить тексты

Хз

Я:

Аа

Она:

Я люблю живое общение

Я:

Вообще я тоже за живое общение

Она:

Хотя бы видишь эмоции чела

Я:

Ну ты можешь мои сейчас видеть

Вот когда я делаю так

))))))

Значит я смеюсь

Когда делаю так

(

Значит не смеюсь

Она:

Прям азбука Морзе

Я:

() ()) (())

Она:

А это уже что то пошлое

Я таким не занимаюсь

Я:

Оу

Она:

Так вот

Димка

Вернемся к нашим баранам

Я

Так

Она:

Ты мне интересен как особь мужского пола, имеющая привлекательное моему глазу телосложение и пару интересных деталей во внешности, за которые стоит зацепиться

(Несмотря ни на что он ей нравится. Она даже включает паровоз, решив, наверное, что он симпатичный, хороший, но довольно малохольный мальчик. Притворяться растеряшками любят хищники, в самом начале общения, это самый легкий способ быстро вырастить СЗ для женщин-Штурманов)

Поэтому, я готова рассмотреть вас как потенциальный обьект своего воздыхания

Я:

Ого

Ахахахах

Я теперь понимаю почему это воспринимают как шутки

Какая ты милая

Ну после такого я как приличный человек

Хочу пригласить тебя куда нибудь

Она:

Хахахаха

Я просто немного включаю свой инженерский юмор)

Я:

))

(Ну здесь он все отлично сказал. И вспомнил инфу, которую она о себе говорила, и назвал ее милой, и в меру шутливо позвал на свидание. Он молодец)

В общем мы договорились встретиться за чашкой кофе.

Вообще пока я не начал практиковаться в простом общении, как вы сказали, у меня нечасто были такие ситуации, что девушка меня сама начинала звать куда-то. Но как только я начал избегать какого-то даже намека на встречи и отношения и держания за ручку, начало случаться такое.

(Да, потому что если не включать паровоз и не тянуть щипцами, СЗ растет быстрей. Кроме того, если вы пытаетесь фокусироваться на общении, к вам возникает доверие, вы выглядите порядочным и достойным человеком. А значит к вам можно делать шаги. Если бы автор еще научился не просто чесать языком, а действительно общаться, динамика была бы еще лучше)

Но проблема даже здесь никуда не делась. О чем нам с ней говорить? Мало того что нам с ней не о чем говорить, так еще и она не хочет!

(По диалогу мы видели, что она как раз хочет. Но автор не открывается и не проявляет к ней интерес)

Я не особо ей привлекателен. Ей просто надоело сидеть на этом сайте и ей подвернулся первый встречный, который не сильно её раздражает. Я почти уверен что она почти сразу пожалела о такой откровенности. Судя по тому как она стала отвечать потом. Дальше все скатилось в тухлую переписку.

(Он пропустил несколько шагов. Она несколько раз сказала ему, что он ей нравится внешне и даже “назначила объектом воздыхания”. Он не сделал ей ни одного комплимента, разве что похвалил за комплимент ему. Она рассказала о себе довольно много, он о себе – ничего. У нее получился перебор шагов и она, естественно, стала раздражаться)

И на кофе мы так и не встретимся. Как можно было тут найти какие-то темы для разговора? Можно ли было? Нужно ли было искать? Или мне просто действовать по принципу пошло-не пошло и не искать какие-то ошибки у себя?

(Ошибки стоит искать, чтобы их уменьшать в будущем. А если Ученице хочется доказать, что ничего улучшить невозможно, не надо искать)

У меня еще есть несколько историй, но уже как-то неловко их сюда добавлять, слишком уж большое получилось письмо.

В общих чертах если, то проблема везде примерно одинаковая. Я начинаю с кем-то общаться. Мы общаемся день-два-неделю и потом все начинает стухать.

(Да, потому что “общение” в результате которого нет движения к узнаванию друг друга, к появлению чего-то общего, интересного обоим, это имитация общения и это очень раздражает как все пустое, монотонное и бессмысленное)

И я даже не понимаю почему. То ли я начинаю грузиться и циклиться на продолжении. Хотя стараюсь не циклиться. Но каждый раз легкость уходит. То ли девушка начинает отмораживаться от чего-то своего. То ли никому нахрен не нужна моя болтовня. Но мне то нужна моя болтовня!

Может быть все из-за того что уже исчерпан какой-то лимит, а тем для разговоров не нашлось.

(Так и есть. Для поверхностного бла-бла и шуток ни о чем есть только первые минуты общения, максимум – десяток минут. Дальше общение либо начинается, либо нет. Стандартные фразы на вход – это не общение, это что-то вроде “тук-тук” и дальше вас должны либо пригласить в дом, либо нет, а топтаться на пороге всем некогда)

Или о темах как-то не так говорю? Хотя люди с которыми я общался имели и общие со мной интересы и общую работу даже. Может я чо не так говорю? Каждый раз рано или поздно у меня появляется ощущение что диалог тянется кем-то.

(То есть рефлексирует он в целом верно)

Я общался и с теми кому я не интересен в плане романтике и с теми с кем вроде как интересен. Но итог везде примерно один. Все тухло. При том что мы могли много чего обсуждать. Но каждый раз я чувствовал какую-то вынужденность общения. Я уверен что и девушки себя принуждали и я местами. Но как без этого? Где взять эту легкость?

(Легкость появляется, когда возникает обоюдный интерес к теме общения, когда каждому хочется спросить и узнать ответ другого, получить вопрос и сказать свой ответ. Но это бывает, когда тема значима для обоих, а ваши усилия невесомы, вам интересно, вы скользите по плотному снегу на легких лыжах, вперед. Тогда общение идет “по накатанной”. А пока вы идете, проваливаясь валенками в сугроб, а лыжи несете в руках, с одервеневшими покрасневшими пальцами, легкости не будет. Ваших усилий много, вы тяжелый, а тема как снег рыхлая, пустая, не держит вас, вы вязните в ней валенками)

Спасибо, что прочитали.

(Интересная получилась история, как автор решил интересоваться личностями девушек. Но не смог понять, для чего ему их личности, какая ему от них польза. Вы, друзья, можете сформулировать? Зачем общаться и узнавать друг друга? Почему нельзя ограничиться физическим аспектом любви?)