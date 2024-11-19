 

Рупор кремлевской пропаганды: Брянскую область обстреляли американскими ракетами ATACMS

19.11.2024, 21:40, Разное
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МО РФ подтвердило применение американских ракет ATACMS по Брянской области. Очередную красную линию перешагнули.

МО РФ официально подтвердило применение ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Заявлено 5 сбитых ракет из 6.
Сегодня ночью в 3:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства".
Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили 5 ракет и повредили шестую. В результате падения обломков снаряда на техническую территорию военного объекта возник пожар, который был оперативно потушен.

Ждем реакции.

Источник: Colonel Cassad


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