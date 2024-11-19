Мнение: Письмо: “Начал говорить о газлайтинге”

Вот еще одна автор, письмо которой мы недавно разбирали.

Хотя я не писала ей никаких рекомендаций, предложила вам, она выбрала для себя наиболее проигрышную стратегию.

Некоторые из вас рекомендовали ей не ездить к герою вообще, заняться своими делами, другие советовали ей ехать и вести себя как ни в чем ни бывало, третьи предлагали съездить последний раз, раз уж договорились, а потом попрощаться.

Я не комментировала, потому что все ваши варианты были примерно равнозначны, не плохие и не слишком хорошие. Самым хорошим был вариант, на который автор в силу уровня границ не способна. Поэтому не было большой разницы, какой вариант она выберет из ваших. Все были ок.

Но увы. Она поступила по-своему. Она выбрала не отказаться от поездки и не приятно ее провести, она выбрала вынести мозг герою: до поездки, в процессе и после.

В прошлом письме мы разбирали, что ей мерещится слив, а теперь она решила доказать, что слив ей не мерещится.

Она не захотела дать своей СЗ время для роста, расстаться без слива. Она решила уменьшить свою СЗ сливом.

И многим, кстати, кажется, что так расстаться легче. Пока их СЗ выше нуля, особенно в районе двойки, герой ни туда – ни сюда, топчется, не отпускает, то тянет к себе, то отступает. А когда их СЗ ниже нуля, он начинает отталкивать их и закрываться от них.

И им так как бы легче отстать. Типа “сжечь мосты”. Стать неприятными герою, потерять шанс.

Вот только неприятна их фигура не только для героя, но и объективно, в поле. И ее еще как-то потом надо будет восстанавливать.

То есть утрата шанса на отношения с тем героем – не самое плохое. Плохо то, что они зачем-то отказываются от себя, сливая себя.

scandy_navi

Здравствуйте Эволюция,

Благодарю Вас за разбор моего предыдущего письма (8) Письмо: “Психолог, НЛПист, пикапер”: evo_lutio — ЖЖ. Я хотела рассказать окончание этой истории.

Когда К должен был написать даты для встречи в ноябре, я тогда написала что 19.11 у нас возможно будет командировка в главный офис в Германии, но это пока не точно. После этого он пропал и не написал даты. Потом мы созванивались и договорились по датам, я сказала, что командировка отменилась, он был зол язвителен, сказал, что не хочет никаких привязанностей, много спрашивал меня о том хочу ли я семью, я отвечала, что буду рада если семья у меня будет. Я перечитала разбор много раз и решила перед поездкой попробовать поговорить.

Состоялась такая переписка, я наверное говорила что-то не то, но я уже не совсем понимала, что в нашем случае уместно говорить, а что нет.

(Он сто раз ей повторил, что не хочет с ней семью и не хочет серьезных отношений. Много раз повторял в прошлом письме и опять много раз повторил. Но у нее все еще вопросы остались, она опять хочет его об этом расспросить и надавить посильней ему на мозг. Почему она тупит и не “понимает”, как думаете?)

Я : Ещё кое что хотела тебе сказать, знаю что мы скоро поговорим вживую, но я кое что поняла, что когда ты предложил познакомиться с Эмилем и что жилье и еда с тебя, я даже не подумала что ты предлагал жить у себя, я подумала что ты предлагал найти мне какое-то жилье, комнату у знакомых, отель, поэтому я написала, что сама сниму отель, что не хотела тебя напрягать искать мне что-то, я даже подумать не могла что после того как ты уехал, ты предлагал мне свой дом. Я должна была у тебя уточнить, но я даже не думала, что такое возможно. Мне очень жаль, что я так протупила и не переспросила у тебя, я может туплю, но я бы никогда не отвергла такое предложение если бы поняла его правильно и всегда относилась к тебе серьёзно. >

К: Перестать себя винить

Начни себя любить >

(Начала она с демьяновой ухи. Стала пичкать его признаниями в том, что у нее все очень серьезно, что она хочет с ним быть. А то вдруг Глупыша так и не понял?)

Я: Я просто не хочу чтобы между нами были недопонимания.

Если ты меня не любишь, я это приму и пойму, но я хочу быть полностью открытой с тобой.

Я: Скажи у тебя есть чувства ко мне? >

К: У меня сейчас нету даже чувств к себе самому. Я мёртв внутри. > Мне с тобой интересно смотреть фильмы, готовить еду, ты отличный партнёр в отличие от меня. >

Я: Т.е. шанса у нас на отношения нет? >

К: У меня с самим собой нету шансов >

Я: Я поняла тебя

Тогда смысла приезжать наверное нет. Береги себя >

К: Постараюсь

Ты тоже, спасибо тебе за всё, что осветила мои дороги.

(Несмотря на то, что она сформулировала вопрос “хитро”, надеясь, что он не сможет сказать, что чувств к ней нет никаких, он ее прямолинейно отверг. Зачем она насилует его и заставляет повторять одно и то же?)

Жаль, что не могу смотреть на себя твоими глазами. >

(Здесь он дает понять, что в курсе, в курсе ее безумной к нему любви, и ему жаль, что он сам себя не любит так сильно)

Через час К: Когда в ту пятницу, я пришел с работы и потом мы пошли играть в пинг-понг, а потом купили вместе еду, это было что-то драгоценное. >

Я: Для меня тоже, как дома

Спасибо тебе за тот прекрасный день >

К: И ещё, как красива ты была, когда я пришёл

И наш душ, после холодной прогулки >

К: В общем, если не захочешь ехать, я пойму, просто дай знать >

(После расставания его плюс уменьшился немного, воспоминания об истории стали красивей. И тут бы ей отстать на своей СЗ=1, может она бы еще выросла до 2 или даже до 3 позже, и в ее жизни начались бы хорошие события. Но нет)

Я: Давай жить вместе

Каждый раз когда я уезжаю от меня словно кусок отрывают. Я хочу семью с тобой >

Я (отвечая на его сообщение о том дне): Таким может быть каждый день и даже лучше >

Я знаю как для тебе важно доверие, всем это важно, у тебя не будет ни одного повода сомневаться во мне > Если ты не против поговорить об этом, встреть меня на том же месте в 8.40, я буду там >

К: Я вообще не вижу семью сейчас.

Это безотносительно человека >

Я: Ок, поняла >

К: Приму любое твоё решение >

Я: Ты уже все решил, покутить раз в месяц за 2 тыс км и ждать неделями когда ты напишешь, я так не могу >

К: Ты права, и я не могу осуждать твоё решение. Все равно, ты для меня очень близкий человек, с которым у меня были только хорошие воспоминания. >

Я: Это твое решение, ты меня не любишь, отношений не хочешь, если б ты любил меня я б прилетела хоть на край света >

К: Я сам себя не люблю >

К: Отсутствие способности обманывать, одна из моих черт.

(Отстань, просит он ее, давай расстанемся на хорошей ноте, а не на плохой. Она “неееет”)

Просто напиши, встречать ли тебя завтра в 8:40 или нет. >

Я: Если мы попробуем нормальные отношения, то встречай >

К: Наши отношения это то, что у нас есть, они нормальные и не нормальные. Просто напиши, ты приедешь или нет.

Ты для меня важный человек, и главное, чтобы у тебя было все хорошо >

Я ( в 21:00): Приеду, 8:40 >

(Сообщение висело непрочитанным два часа)

Я (в 00:00): Ты не подтвердил, что придёшь, такси не стала заказывать. >

(сообщение прочел в час ночи, ничего не ответил)

К(в 2:15 ночи когда мне надо уже собираться в аэропорт): Буду в 8:40

Я не спала и прочла сообщение, решила поехать, мне показалось, что есть шанс поговорить и что он хочет меня увидеть, наверное это было зря.

(О чем поговорить? Он же ей прямо дал понять, что говорить им не о чем. Что дать ей встречу и секс он может, если ей надо. Но не больше того. Нет, она прется, чтобы “поговорить”. А вдруг этот партизан под пытками признается, что на самом деле хочет с ней семью?)

Встретились, обнялись, провели отличный день, за готовкой, общением, нежностью, сексом. О случившемся не говорили. Вечером мой телефон лежал возле К и когда я зашла в комнату, он сказал «тебе там сообщение пришло», я села рядом с ним, включила телефон так чтобы он видел, говорю «это не сообщение, а паблики в телеграмме, есть сообщение от Ангелины, записала ей при нем голосовое по вопросу о документах. Потом мы играли в Уно до часу ночи, ему поздно вечером пришло сообщение от какой-то девушки, он мне его прочел, сказал, что это коллега китаянка. Мне было очень приятно, что он показал и объяснил кто ему пишет.

Помню еще в мой приезд когда он познакомил меня с начальник, он сказал такую фразу «я не хочу проверять телефоны друг друга, я же не спрашиваю кто тебе пишет», я как обычно «подумала» что это он о том, что не хочет чтобы я лезла в его телефон, но наверное это он говорил обо мне. Я работаю с телефона, он знает, у меня интернет магазин и канал в ютубе и тиктоке с рекламой товаров и мне постоянно приходят какие-то оповещения, сообщения от клиентов.

Утром все вроде было хорошо, мы завтракали и опять мой телефон запиликал, я включила его и положила на столе так чтоб К видел, говорю «опять эти оповещения» показала ему, говорю что не знаю как их выключить, он мне показал.

Он спрашивал меня о командировке, почему отменилась, когда мы поедем, что мы там делаем. Я отвечала на все вопросы, сказала, что у нас новый начальник начальников, китаец, показала фото всех коллег с митинга с новым начальником, сказала, что должен был быть воркшоп, знакомство с новым руководством, но бюджет не выделили, сказали поедем в феврале. Он спросил, так поездка будет в феврале? Я говорю да, но в принципе можно отказаться, это не обязательно, но желательно.

Он «зачем отказываться», я сказала что несколько раз там была и мне в принципе это не интересно.

(Не интриговать, не провоцировать ревность и не демонстрировать независимость – это избегать косяков. Но это совсем не то же самое, что вот так нависать над ним и дотошно доказывать свою преданность и свои серьезные намерения, когда он уже много раз сказал, что не хочет ничего серьезного. Она как дятел стучит ему по темечку)

Мы пошли в музей и там опять К был холоден и отстранен, когда сели в баре после прогулки я спросила его «ты мне доверяешь, как девушке?»

Объяснила почему я «отказалась» от предложения жить у него, то что написала в сообщении, сказала когда первый раз приехала, то хотела это сказать ему, но ты сказал, что сын не приедет и я подумала, что причина не в этом, а в том, что сын правда не приедет, потом ты скинул через два фотку с сыном что вы в норвегии и я перестала понимать что происходит, но потом все было нормально, я ни с кем не общаюсь, мне нечего скрывать, если я что-то могу объяснить в своем поведении, что вызывает у тебя не доверие, я все объясню.

(Автор в том письме не выглядела таким рапаном. Но здесь ее просто растащило из-за стремления отрицать реальность, из-за стремления навязать свое хочу. Он очень терпелив, а она снова и снова повторяет ему одну и ту же историю и клянется в преданности. Как ей удалось превратить его ревность, которая была когда-то, в мечту, чтобы она уже нашла себе кого-нибудь?)

Он не был заинтересован уже в откровенном разговоре, сказал, что я замечательный человек, но он три года назад развелся, у него нет дома, сын в другой стране, он не видит себя сейчас в отношениях, а такие встречи это не то, что я ищу. Тогда лучше вообще перестать встречаться.

Когда приехали домой, он стал спрашивать как я оцениваю свое психическое состояние, я сказала, что стабильно, он начал говорить о газлайтинге, что изучал эту тему, спросил «а можно ли свести человека с ума такими приемами, как ты думаешь» я сказала что до невроза наверное можно довести, а прям с ума вряд ли. Потом он лег мне на колени, потом начал обнимать.

(Он боится быть абьюзером. И беспокоится за ее психику)

Я «когда ты написал в 2 часа ночи что будешь ждать меня и написал как было хорошо в прошлый раз, я подумала что ты хочешь меня увидеть» Он «да, это правда, но если тебя взволновали эти сообщения, то я больше не буду». Я «я завтра уезжаю» Он «во-первых после завтра» Я «я забронировала себе отель на один день, если у нас есть хоть один шанс чтоб откровенно поговорить, объясни мне, я же знаю тебя, я чувствую когда ты злишься, когда говоришь неправду»

Он спросил что за отель, я сказала. Он не хотел разговаривать больше и я пошла спать. Он пришел, начал обнимать, я отстранилась. Сказала, чтобы он не переживал обо мне, у меня есть еда деньги билет отель. Я в порядке и все будет хорошо, только попросила его не писать мне больше. Сказала, что посплю в другой комнате.

Утром он зашел за одеждой, он уходил на работу, потом зашел сказал «я пошел, пока»,я сказала «счастливо». Ушла в отель.

К сожалению я просто видимо чем-то в поведении его бешу и он не уверен во мне, но я уверенна, что не сделала ничего плохого.

(Она его бесит чередованием щипцов. То на жалость надавит, то на совесть, то на ревность попытается надавить, то опять на жалость. И когда-то он мог ревновать, но сейчас это – в прошлом. Сейчас он уверен в том, что она вцепилась в него и оторвать ее сложно)

С его начальником я говорила от силы 5 минут, рассказала ему что К перевел страницу их компании на википедии на его родной язык. Пожала руку на прощание и поблагодарила. Когда я тогда пошла гулять, К сам пошел на работу, поэтому я ушла чтобы не сидеть без него у него дома и опоздала от примерного времени на 45 минут, я думала он напишет когда закончит работу, но он не писал и я написала сама, мы не договаривались кто кому напишет и я ждала когда он доработает.

(Даже если это имело значение тогда, когда их отношения развивались, при чем здесь это все сейчас?)

Я часто туплю, недопонимаю чего-то и не переспрашиваю, что человек имеет ввиду, это моя проблема, спасибо за Ваш разбор, если мне посчастливиться еще влюбиться, я постараюсь быть внимательней к тому что я делаю и говорю.

(Самое актуальное сейчас – не прошлые векторы косяков, это мелочи по сравнению с чередой сливов. Чтобы не сливаться, надо вынуть из ушей затычки и, когда человек говорит, что не хочет ничего, не продолжать его пичкать, давить, снова и снова переспрашивать, прессовать и долбать. Нельзя же настолько не уважать человека, чтобы относиться к его словам как к пустому звуку?)

С Уважением,

Е